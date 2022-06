पूरी दुनिया आज यानी 19 जून को फादर्स डे (Father’s Day) के तौर पर मना रही है। खेल जगत के सितारों ने भी इस खास मौके पर अपने पिता और उनके सिखाए सबकों को याद किया। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ‘फादर्स डे’ पर अपने पिता को याद किया और उन्हें अपना हीरो करार दिया।

सचिन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “हर बच्चे का पहला हीरो उसका पिता होता है। मैं अलग नहीं था। आज भी, मुझे याद है कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया, उनका बिना शर्त प्यार और कैसे उन्होंने मुझे अपना रास्ता खुद खोजने दिया। सभी को हैप्पी फादर्स डे!”

Every child’s first Hero is his father. I was no different. Even today, I remember what he taught me, his unconditional love & how he let me find my own path. Happy Father’s Day everyone!#FathersDay pic.twitter.com/fgWQPr8jc6

