इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मैच में भारत को 17 रन से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम के सामने 216 रन का लक्ष्य था लेकिन टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 198 रन ही बना सकी। भारतीय टीम यहां तक भी नहीं पहुंच पाती अगर सूर्यकुमार यादव जिन्हें SKY के निकनेम से पुकारते हैं, कमाल की सेंचुरी नहीं लगाते। यादव ने सिर्फ 55 गेंद पर 117 रन की पारी खेली। वह भारत की ओर से टी20 इंटरनैशनल में सेंचुरी लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने।

19वें ओवर में उनके आउट होने बाद भारतीय टीम लक्ष्य से दूर रह गई। लेकिन यादव ने अपनी पारी से बड़े-बड़े दिग्गजों का दिल जीत लिया। इसमें महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी शामिल रहे।

सचिन ने ट्वीट किया, ‘कमाल की सेंचुरी सूर्यकुमार यादव। आपने कई बेहतरीन शॉट खेले लेकिन पॉइंट के ऊपर से वे स्कूप कर लगाए गए सिक्स तो बस लाजवाब थे।’

Amazing ?@surya_14kumar!

There were quite a few brilliant shots but those scoop 6️⃣s over point were just spectacular.#ENGvIND pic.twitter.com/vq7PbyfpSL

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 10, 2022