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छात्रों के समर्थन में उतरे सचिन तेंदुलकर, पेपर लीक विवाद पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा ?

सचिन तेंदुलकर ने लिखा, हमें एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां मेहनत का सम्मान हो, ईमानदारी को प्रोत्साहन मिले, और मेरिट की जीत हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मिलकर ऐसे समाधान ढूंढेंगे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 23, 2026, 09:12 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 09:12 PM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 09:12 PM IST

Sachin tendulkar

Sachin tendulkar

पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प और लाठीचार्ज हुआ था. इस विवाद पर भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. सचिन तेंदुलकर ने इस विवाद पर छात्रों का समर्थन किया है.

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है और छात्रों का जोरदार समर्थन किया. उन्होंने कहा कि आज जब छात्र यह देखकर निराश महसूस करते हैं कि उनकी मेहनत का इनाम नहीं मिला, तो यह समझ में आने वाली बात है, सामूहिक रूप से, हमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि वे दोबारा इस तरह महसूस न करें.

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सचिन ने क्या लिखा ?

मास्टर ब्लास्टर ने कहा, मेरे पिता प्रोफेसर थे, वे कई युवा छात्रों के मेंटर और मार्गदर्शक थे, उन्होंने शुरुआती दिनों में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था, असफलता ठीक है, लेकिन धोखा नहीं, कभी शॉर्टकट मत लो, समाज में वयस्कों के रूप में, संस्कृति को आकार देने की जिम्मेदारी हमारी है, जो समाज परिणामों को प्रयास से अधिक महत्व देगा, वह मेरिटोक्रेसी की जगह शॉर्टकट्स को प्राथमिकता देगा.

उन्होंने आगे कहा, आज जब छात्र यह देखकर निराश महसूस करते हैं कि उनकी मेहनत का इनाम नहीं मिला, तो यह समझ में आने वाली बात है, सामूहिक रूप से, हमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि वे दोबारा इस तरह महसूस न करे. युवा भारत सपनों और ऊर्जा से भरा हुआ है, वे हमारे सफलता के ईधन हैं, एक समाज के रूप में, हम सभी माता-पिता, शिक्षक, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल और प्रशासक अपनी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और अलग-अलग भूमिकाओं को निभाने वाले हैं.

मेरिट की जीत होनी चाहिए: सचिन

सचिन ने आगे लिखा, हमें एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां मेहनत का सम्मान हो, ईमानदारी को प्रोत्साहन मिले, और मेरिट की जीत हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मिलकर ऐसे समाधान ढूंढेंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाएंगे और उनकी आकांक्षाओं की रक्षा करेंगे, जय हिंद.

शिखर धवन ने भी किया समर्थन

भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने लिखा, हमारे युवा देश का भविष्य हैं, उनके सपनों को समझना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखना और देश की संस्थाओं व सरकार पर भरोसा रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. मेरा मानना ​​है कि धैर्य से ही हर चुनौती का समाधान निकलता है, भारत हमेशा आगे बढ़ा है और आगे भी तरक्की करता रहेगा.

मोहम्मद कैफ ने किया रिएक्ट

भारत के लिए एक और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा, एक पिता के तौर पर, शिक्षा व्यवस्था की कमियों के खिलाफ़ विरोध कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की बदसलूकी देखकर मुझे दुख होता है, दिल्ली की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां बरसाने का सिलसिला बंद होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकलेगा.

बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है. इस प्रदर्शन में छात्रों के अलावा कई सामाजिक संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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