Sachin Tendulkar Birthday Special सचिन तेंदुलकर भले ही अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हों लेकिन आज भी रह-रह की उनकी पारियां जाद आती है. मास्‍टर बलास्‍टर का आज जन्‍मदिन है और वो 49 साल के हो गए हैं. इस मौके पर आईपीएल में उनकी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस की तरफ से भी एक पोस्‍ट किया गया. मुंबई फ्रेंचाइजी ने साल 1998 में सचि की उस पारी को याद किया जब उन्‍होंने अपने जन्‍मदिन के दिन यूएई के शारजाह में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए शानदार शतक जड़ा था.

मुंबई इंडियंस ने उनके जन्‍मदिन पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा, रितिक शौकीन, आर्यन जुयाल जैसे युवा सचिन के साथ अपने पलों को याद कर रहे हैं. दुनिया भर में हजारों प्रशंसकों, वर्तमान और पूर्व क्रिकेटरों और प्रसिद्ध हस्तियों ने तेंदुलकर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. लेकिन इस अवसर पर, सीएसके ने उस शानदार पारी को याद किया जो आने वाले दशकों तक हर क्रिकेट प्रशंसक के दिमाग में रहेगी.

