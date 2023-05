CSK की शानदार जीत पर सचिन तेंदुलकर का ये ट्वीट जीत लेगा दिल, धोनी के लिए कही बड़ी बात

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 का खिताब जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया. CSK को खिताब दिलाने में कप्तान धोनी का बड़ा हाथ रहा और यही वजह है कि पूरे क्रिकेट जगत में माही की तारीफ हो रही है. भारत ही नहीं विदेशी क्रिकेटर भी धोनी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इन सबके बीच सचिन तेंदुलकर ने भी धोनी और चेन्नई को चैंपियन बनने की ढेर सारी बधाई दी है.

सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, "सबसे रोमांचक IPL सीजन का क्या शानदार समापन हुआ. दोनों टीमें चेन्नई और गुजरात ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन चेन्नई की बल्लेबाजी की गहराई जीत का बड़ा कारण साबित हुई, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था."

मास्टर ब्लॉस्टर ने चेन्नई को जीत की बधाई देते हुए आगे लिखा, "शुरुआत से ही दोनों टीमों के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए विजेता का चयन करना कोई आसान काम नहीं था. यह बढ़िया ही था कि आखिरी गेंद तक मैच गया. एक और आईपीएल खिताब जीतने के लिए एमएस धोनी और पूरी चेन्नई टीम को बधाई हो. आखिरी गेंद तक उनके सराहनीय प्रयासों के लिए गुजरात टाइटंस को भी धन्यवाद देना चाहिए. दुर्भाग्य से केवल 1 विजेता होता है लेकिन दोनों टीमों ने हम सबका दिल जीत लिया! अच्छा खेले सभी लोग."

What a finish to one of the most enthralling @IPL seasons ever! Both @ChennaiIPL and @gujarat_titans fought fiercely, but Chennai's batting depth proved to be the winning factor, just as I had mentioned.

Choosing a winner was no easy task given the exceptional performances by… pic.twitter.com/ZoKh4SnKVJ

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 30, 2023