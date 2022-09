सचिन तेंदुलकर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए 9 साल का वक्त हो चुका है. लेकिन अब भी उनके बल्ले में वही पुरानी धार नजर आ रही है. रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दौरान सचिन तेंदुलकर ने टी20 क्रिकेट में ऐसी पारी खेली जिसे देखकर कई युवा भी प्रेरणा ले सकते हैं. सचिन ने सिर्फ 20 गेंद पर 40 रन बनाए. इंग्लैंड लीजैंड्स के खिलाफ हुए इस मैच में अपनी पारी के दौरान सचिन ने चार चौके और तीन छक्के जड़े. उन्होंने अपनी टीम की 40 रन की जीत में अहम भूमिका अदा की.

इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर अच्छी लय में नजर आ रहे हैं. साउथ अफ्रीका लीजैंड्स के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए लेकिन वह अच्छी लय में दिख रहे थे. न्यूजीलैंड लीजैंड्स के खिलाफ 13 गेंद पर 19 रन बनाए और चार चौके जड़े. इसमें शेन बॉण्ड की गेंद पर पुल शॉट और बैकफुट पंच भी शामिल था. इसके बाद बारिश की वजह से पारी जल्दी समाप्त करह दी गई. लेकिन गुरुवार को सचिन ने देहरादून में फैंस को एक बार फिर अपने शॉट्स से गदगद कर दिया.

पारी की शुरुआत करते हुए सचिन ने ऑनसाइड पर चौके के साथ शुरुआत की. इसके बाद सचिन ने अगले ओवर में इंग्लैंड के पेस क्रिस ट्रेमलेट की गेंदों पर 6, 6, 4 रन बनाए. सचिन का पहला सिक्स लैप शॉट था जो फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से सिक्स गया. लेकिन अगला सिक्स ऐसा था जिसने सभी को यादों में गोते लगाने को मजबूर कर दिया. सचिन ने आगे बढ़कर ट्रेमलेट के सिर के ऊपर से सिक्स लगाया. यह कुछ-कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने 1998 में शारजाह में माइकल कैस्प्रोविच की गेंद पर लगाया था.

A 49 years old Sachin Tendulkar again Proved “Age is just a number” ?❤

Sir why you retired we'll missed you and your those Eye ? Catching shots❣#SachinTendulkar . #LegendsLeagueCricket

