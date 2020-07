मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह हैं. साल 2013 में सक्रिय क्रिकेट से संन्‍यास के बाद से वो ज्‍यादातर समय सामाजिक कार्यों में ही बिनाते हैं. क्‍या आपको पता है कि क्रिकेट के अलावा सचिन टेनिस के खेल में भी खासी दिलचस्‍पी रखते हैं.

सचिन ने टेनिस खेलते हुए एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया. इस वीडियो में सचिन टेनिस कोर्ट पर रैकिट लिए नजर आ रहे हैं. उन्‍होंने इस दौरान शानदार फोरहेड शॉर्ट भी लगाया. सचिन ने वीडियो को टेनिस दिग्‍गज रोजर फेडरर को टैग भी किया.

