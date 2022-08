सचिन तेंदुलकर ने 24 सालों तक क्रिकेट की दुनिया पर राज किया। सचिन को फैंस ने हमेशा से ही दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते देखा लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि भारत के महान क्रिकेटर दोनों हाथों से रोजमर्रा के साधारण काम कर सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण एक वीडियो में देखने को मिला है जिसमें सचिन को बाएं हाथ से गोल्फ खेलते देखा जा सकता है। सचिन तेंदुलकर ने कमाल के कैप्शन के साथ ये वीडियो शेयर किया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सचिन ने लिखा, “उन सभी के लिए जो मुझे बाएं हाथ से खेलते हुए देखना चाहते हैं।”

ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में तेंदुलकर को एक गाड़ी के रियरव्यू मिरर में बाएं हाथ से गोल्फ खेलते देखा जा सकता है। हालाँकि, इस वीडियो की सच्चाई कुछ और है। दरअसल, वीडियो में सचिन भले ही बाएं हाथे से गोल्फ खेलते नजर आ रहे हों लेकिन असल में उन्होंने अपने दाएं हाथ का ही इस्तेमाल किया था। रियरव्यू मिरर की वजह से सचिन की छवि उल्टी नजर आ रही है। बता दें, सचिन तेंदुलकर ने बहुत पहले खुलासा किया था कि वह अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल खाने और लिखने के लिए करते हैं।

To all those who wanted to see me play left handed ??️ pic.twitter.com/4uoS8yzgug

सचिन तेंदुलकर के इस मजेदार वीडियो पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने तेंदुलकर का एडिटेड वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाएं हाथ से खेलते हुए देखा जा सकता है। एक अन्य फैन ने लिखा, “सर, हमने 2011 विश्व कप के दौरान आपके बाएं हाथ से अभ्यास करते हुए आपके वीडियो देखे हैं।”

मतीन नाम के यूजर ने लिखा, “सर हम आपको हमेशा मैदान में देखना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दाएं हाथ से खेलते हैं या बाएं हाथ से। हमेशा आपको स्क्रीन के दूसरी तरफ देखना सम्मान की बात है।”

Sir we just want to see you in the field always doesn’t matter you play right or left always are honor to see you other side the screen #SachinTendulkar

