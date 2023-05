VIDEO: सूर्या के शॉट से सचिन तेंदुलकर भी हुए हैरान, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने शतकीय पारी खेली. सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा. उन्होंने 49 गेंद में नाबाद 103 रन की पारी खेली. सूर्या ने इस पारी में 11 चौका और छह छक्के लगाए. सूर्या ने मैच के 19वें ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद में डीप थर्डमैन की दिशा ने कमाल का छक्का लगाया. सूर्या के इस शॉट से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी हैरान नजर आए.

19वें ओवर में गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए थे. ओवर की दूसरी गेंद जो मिडिल और लेग स्टंप पर थी, उसे सूर्य कुमार यादव ने डीप थर्डमैन की दिशा में बल्ले का फेस खोलकर हवा में खेला और गेंद छक्के के लिए चली गई. इस शॉट के बाद गेंदबाज मोहम्मद शमी हंसते हुए नजर आए, वहीं ड्रेसिंग रुम में मौजूद सचिन तेंदुलकर भी हैरान रह गए.

सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यहां देखें वीडियो:

How do you hit a cover drive but get it over third man for six?

We watched SKY do it here and still can't understand. What about you? ?‍?#IPLonJioCinema #MIvGT pic.twitter.com/kg9QU7jxuW

— JioCinema (@JioCinema) May 12, 2023