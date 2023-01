श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा. कोहली ने वनडे करियर का 45वां शतक जड़ा. विराट कोहली ने इस मैच में 87 गेंद में 113 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और एक छक्का लगाया. कोहली का यह शतक घरेलू मैदान पर नवंबर 2019 के बाद आया है. इस शतक के साथ ही कोहली ने सचिन तेंदुलकर के घरेलू मैदान पर 20 शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है. कोहली का अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 73वां शतक है. कोहली की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की जा रही है.

सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा…इसी तरह विराट प्रदर्शन करते रहना, भारत का नाम रौशन करते रहना. टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन.

Splendid batting performance by the top order! #INDvSL @imVkohli @ImRo45 @ShubmanGill pic.twitter.com/IAfLmEhFAH

The legacy of Virat Kohli is back #INDvsSL | #ViratKohli? pic.twitter.com/l5T9YGM6oE

Looks like, 2019 vintage Rohit Sharma and Virat Kohli are back in 2023. ?? pic.twitter.com/ZiDlPFT68E

— Vishal. (@SPORTYVISHAL) January 10, 2023