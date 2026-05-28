Vaibhav Suryavanshi को देख सचिन को आई अपने बचपन की याद, गेल और युवी छक्के देख करने लगे बल्ले-बल्ले

Cricket Legends Praised Vaibhav Suryavanshi: बुधवार, 27 मई को क्रिकेट की दुनिया में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान मचाया जिस देख हर कोई उनका दीवाना बन गया. वैभव ने आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को इस तरह धोया मानो वह हीं उनके सामने काफी बच्चे हैं. बात कमिंस की करें या मलिंगा की हर किसी को उन्होंने जमकर पीटा. अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दमपर वैभव ने राजस्थान को क्वालीफायर-2 में पहुंचा दिया है. वैभव की बल्लेबाजी देख क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने उनकी जमकर तारीफ की. सचिन को वैभव को देख अपना बचपन याद आ गया तो युवराज और गेल जैसे सूरमा इस बच्चे को सलाम करते हुए नजर आए. ऐसे में हम आपको बताएंगे क्रिकेट के दिग्गजों ने कैसे वैभव की बल्लेबाजी की तारीफ की.

सचिन समेत कई दिग्गजों ने की तारीफ

सचिन ने वैभव की दमदार पारी की तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘वैभव सूर्यवंशी का बल्ले का स्विंग शानदार रहा है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि वे कितनी खूबसूरती से अपने आगे के पैर को हटाकर पैरों की ओर आने वाली गेंदों के लिए जगह बनाते हैं। इसी स्वतंत्रता के कारण वे इस तरह से खेल पाते हैं। वह पारी सचमुच लाजवाब थी!’

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युवराज सिंह ने कहा, ‘बॉस बेबी ने विश्व बॉस का रिकॉर्ड तोड़ दिया! अविश्वसनीय! इस बच्चे को खेलते देखना अद्भुत है!’

युवी के अलावा अपना रिकॉर्ड टूटने पर क्रिस गेल ने कहा, ‘वैभव कितना शानदार खिलाड़ी है! बहुत ही मनोरंजक! नया सिक्स मशीन!’

आकाश चोपड़ा ने वैभव को लेकर कहा, ‘वैभव सूर्यवंशी आने वाले कुछ वर्षों में एक ही आईपीएल सीजन में 100 छक्के लगाएंगे. वे ऐसे मानक स्थापित करेंगे जिन्हें हमारी मौजूदा पारंपरिक सोच समझ से परे है. वे टी20 बल्लेबाजी का एआई संस्करण हैं. उनकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है, यह तो हम सोच भी नहीं सकते.

मोहम्मद कैफ ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा, ‘हम एक चमत्कार देख रहे हैं, हम एक भावी सितारे को देख रहे हैं, हम वैभव सूर्यवंशी को देख रहे हैं, वो अद्भुत बालक। चौंका देने वाले छक्कों से उन्होंने विश्व चैंपियन क्रिस गेल का अपने पहले पूरे आईपीएल सीज़न में सबसे अधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उनकी उम्र सिर्फ 15 साल है। विपक्षी खिलाड़ी, क्रिकेट मालिक और पूरा क्रिकेट जगत तालियां बजा रहा है। क्रिकेट जगत के पास देखने के लिए बहुत कुछ है।’

वैभव ने खेली तूफानी पारी

वैभव की बल्लेबाजी की बात करें तो इस युवा खिलाड़ी ने सनराइजर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उनके सामने महज 29 गेंद में 97 रन ठोक दिए. वैभव ने अपनी पारी में 5 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के लगाए.