बॉलीवुड की लीजेंड ऋषि कपूर का गुरुवार सुबह 67 साल की उम्र में केंसर के चलते निधन हो गया. अपने पीछे पत्‍नी नीतू कपूर के अलावा बेटे रणबीर और बेटी रिद्धिमा कपूर को छोड़ गए हैं. एक दिन पहले हुई इरफान खान की मृत्‍यु के सदमे से अभी फैन्‍स उबरे भी नहीं थे कि अब सुपरस्‍टर ऋषि कपूर की मृत्‍यु ने उन्‍हें पूरी तरह से तोड़ दिया है. खेल जगत के दिग्‍ग्‍जों ने ऋषि कपूर को कुछ इस अंदाज में श्रद्धांजलि दी.

विराट कोहली ने कहा, “सच में इसपर विश्‍वास नहीं हो रहा है. कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर जी. इस बात पर विश्‍वास कर पाना मुश्किल है कि एक लीजेंड का देहांत हो गया है. मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं. भगवान उनकी आत्‍मा को शांति दे.”

This is unreal and unbelievable. Yesterday Irrfan Khan and today Rishi Kapoor ji. It’s hard to accept this as a legend passes away today. My condolences to the family and may his soul rest in peace

सचिन तेंदुलकर ने ऋषि कपूर की एक तस्‍वीर शेयर करते हुए कहा, “ऋषि कपूर की मृत्‍यु की खबर सुनकर मैं काफी दुखी हूं. मैं उनकी फिल्‍में देखकर ही बड़ा हुआ हूं. मैं जब भी उनसे मिला वो मुझे काफी सरल स्‍वभाव के व्‍यक्ति लगे. भगवान उनकी आत्‍मा को शांति दे. मेरी संवेदनाएं नीतू जी, रणबीर कपूर और पूरे कपूर परिवार के साथ है.”

Very very sad to hear about the passing away of Rishi ji. I grew up watching his movies and he was always very gracious when we met over the years. May his soul Rest in Peace.

My heartfelt condolences to Neetu ji, Ranbir and the whole Kapoor family. pic.twitter.com/MItdmmSnVz

