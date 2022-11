इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है. इंग्लैंड की जीत के बाद सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा है. सचिन तेंदुलकर, सनथ जयसूर्या, विराट कोहली, युवराज सिंह, एबी डिविलियर्स सहित दुनिया भर के खिलाड़ियों ने भी इंग्लैंड की टीम को अपनी शुभकामनाएं दी है.

दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या कहा ?

श्रीलंका के महान खिलाड़ी सनथ जयसूर्या ने ट्वीट किया…क्रिकेट का एक मजबूत मनोरंजक ब्रांड खेलने के लिए इंग्लैंड को बधाई। कभी हार न मानने के लिए अच्छा खेला.

Congratulations to England for playing a strong entertaining brand of cricket. Well played Pakistan for never giving up! Cricket was the winner #T20WorldCupFinal

— Sanath Jayasuriya (@Sanath07) November 13, 2022