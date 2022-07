एजबेस्टन टेस्ट में कप्तानी संभालते ही जसप्रीत बुमराह ने 16 गेंदों पर ताबड़तोड़ 31 रनों की पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया। बुमराह ने अपनी इस तूफानी पारी के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड की जमकर धुनाई की। उन्होंने ब्रॉड के 18वें ओवर में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रन बटोरे। इस तरह ब्रॉड के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे महंगा ओवर फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया।

ब्रॉड के इस महंगे ओवर में बुमराह की तूफानी पारी देखने के बाद सचिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने एक मेजदार ट्वीट कर दिया। सचिन ने लिखा, “क्या ये युवी है या बुमराह!? 2007 की याद दिला दी ..।”

गौरतलब है कि 2007 T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ते हुए 36 रन बटोर लिए थे। ब्रॉड के नाम अभी तक T20I क्रिकेट में सबसे महंगा ओवर फेंकने का ये शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है।

Stuart Broad to @Jaspritbumrah93 the batter??

An over to remember! A record shattering over! #ENGvIND pic.twitter.com/l9l7lslhUh

— BCCI (@BCCI) July 2, 2022