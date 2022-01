भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) आगामी लीजेंड्स लीग क्रिकेट (LLC) टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। महान बल्लेबाज की टीम ने शनिवार को ट्विटर के जरिए इस बात का खुलासा किया।

तेंदुलकर की टीम द्वारा बनाए गए एप 100MB के ट्विटर अकाउंट के जरिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट के विज्ञापन को खंडन करते हुए कहा गया कि ये भारतीय दिग्गज इस लीग का हिस्सा नहीं होगा। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के विज्ञापन में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) हैं।

The news about @sachin_rt’s participation in ‘Legends League Cricket’ is not true.

The organisers should refrain from misleading cricket fans and Mr. Amitabh Bachchan.

– Official spokesperson, SRT Sports Management Pvt. Ltd. https://t.co/Uyjc5721UM

— 100MB (@100MasterBlastr) January 8, 2022