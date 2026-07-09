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ईसीबी के रिटायरमेंट वीडियो पर भड़का ICC, बेन स्टोक्स ने लिए मजे, वायरल हुआ पोस्ट

ICC ने ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम के अंदर शूट किए गए एक वीडियो के संबंध में ECB को पत्र लिखा है, जिसमें स्टोक्स ने अपने साथियों को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के अपने फैसले के बारे में बताया था

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 09, 2026, 05:55 PM IST

Published On Jul 09, 2026, 05:55 PM IST

Last UpdatedJul 09, 2026, 05:55 PM IST

Ben Stokes

Ben Stokes

इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान संन्यास की घोषणा की थी. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट मैच के चौथे दिन यह फुटेज जारी किया, जबकि मैच अभी चल रहा था और स्टोक्स मैदान पर थे. अब आईसीसी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान उनके इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा वाले वीडियो को लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से संपर्क किया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार ICC ने ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम के अंदर शूट किए गए एक वीडियो के संबंध में ECB को पत्र लिखा है, जिसमें स्टोक्स ने अपने साथियों को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के अपने फैसले के बारे में बताया था. आईसीसी और ईसीबी के बीच जारी इस विवाद पर बेन स्टोक्स ने मजे लिए हैं.

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35 साल के बेन स्टोक्स ने ट्रेंट ब्रिज में तीसरे और आखिरी टेस्ट के चौथे दिन से पहले इंग्लैंड के अपने साथियों को अपने फैसले के बारे में बताया. भावुक स्टोक्स ने खेल शुरू होने से पहले टीम से बात की और सभी से पूरी प्रतिबद्धता के साथ मैच खत्म करने का आग्रह किया.घोषणा सार्वजनिक होने के कुछ ही क्षणों बाद, स्टोक्स ने अपनी गेंदबाजी के दौरान विकेट लिया, हालांकि,इंग्लैंड यह मैच 160 रनों से हार गया और न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज जीत ली.

बेन स्टोक्स ने किया रिएक्ट

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने ‘द टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट पर एक्स पर मज़ाकिया अंदाज़ में दो शब्दों का पोस्ट किया.उन्होंने लिखा, उसे नौकरी से निकालो.

आईसीसी ने ईसीबी को दिया कड़ा संदेश

ICC का यह संदेश ‘प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया'(PMOA) के न्यूनतम मानकों से संबंधित था, जो गवर्निंग बॉडी के भ्रष्टाचार-रोधी नियमों का समर्थन करते हैं. PMOA मानकों का आर्टिकल 2.2.11 कहता है कि सदस्य बोर्डों को यह सुनिश्चित करना होगा कि टीमों की तरफसे इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी ड्रेसिंग रूम के अंदर वीडियो या ऑडियो फुटेज के प्रसारण के उद्देश्य से कोई फिक्स्ड या अस्थायी वीडियो कैमरा या अन्य रिकॉर्डिंग उपकरण न लगाए जाएं.

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रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ICC ने ECB को याद दिलाया कि सुरक्षित क्षेत्रों के अंदर रिकॉर्ड किए गए फुटेज में न तो ऑडियो होना चाहिए और न ही उन्हें मैच खत्म होने से पहले जारी किया जाना चाहिए. इस मामले में किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की उम्मीद नहीं है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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