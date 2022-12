पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक से बढ़कर एक स्पिन गेंदबाज दिए हैं जिनमें सईद अजमल का नाम भी शामिल हैं। सईद अजमल का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू अन्य गेंदबाजों की तुलना में काफी देर से हुआ। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच करीब 31 साल की उम्र में खेला। सईद अजमल की गिनती एक समय चोटी के स्पिन गेदंबाजों में होती थी लेकिन कई कारणों से उनका करियर लंबा नहीं खिंच सका और 2015 के बाद वह कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आए।

पाकिस्तान के अन्य क्रिकेटरों की तरह सईज अजमल को भी अपने क्रिकेट करियर के दौरान इंग्लिश न आने की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर उन्होंने एक पॉडकास्ट पर अपना अनुभव शेयर किया।

सईद अजमल ने पॉडकास्ट पर कहा, “मुझे इंग्लिश नहीं आती। जब मैं परफॉर्मर था और नंबर वन बना तब काफी लोगो ने मुझसे कहा कि इंग्लिश में बात करे। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ये मेरी मर्जी है और मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो आप मेरी जबान में मुझसे सवाल करे। मैं शर्मीला नहीं हूं और होना भी नहीं चाहिए। हमें अंग्रेजी नहीं आती और जो हम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया में वर्ल्ड नंबर वन का मतलब नंबर वन। दुनिया को हमारे पास आना चाहिए, न कि हमें दुनिया के पास जाना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा, “अंग्रेजी शब्द से मुझे नफरत है। आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप बुरे हैं। आपको आती है तो आप दुनिया के सबसे अच्छे हैं। वाह यार, क्रिकेट करियर इंग्लिश से क्यों जोड़ रहे हो।”

