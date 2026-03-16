ICC POTM: आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुए यह प्लेयर्स, टी-20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं

महिला वर्ग में भारतीय टीम की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी समेत पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना और श्रीलंकाई बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रमा को नॉमिनेट किया गया है.

Sahibzada Farhan

ICC POTM: आईसीसी ने फरवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में टी-20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है. पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान, इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स और अमेरिका के तेज गेंदबाज शैडली वैन शाल्कविक को आईसीसी के फरवरी महीने के श्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है. तीनों खिलाड़ियों ने टी20 विश्व कप 2026 में अपनी-अपनी टीमों के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था.

पाकिस्तान का टी20 विश्व कप 2026 में सफर सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ सका था. पाकिस्तान ने सुपर-8 का अपना आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेला जिसमें जीत के बावजूद टीम सेमीफाइनल में नहीं जा सकी थी.

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साहिबजादा फरहान ने लगाए दो शतक

पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत करने वाले साहिबजादा फरहान का टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन रहा था. फरहान ने 6 मैचों की 6 पारियों में 2 शतक सहित 383 रन बनाए और टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोर रहे थे. विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए वह टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं, फरहान की वजह से ही पाकिस्तान सुपर-8 में भी पहुंच सकी थी.

विल जैक्स ने बल्ले और गेंद से किया कमाल

इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचाने में ऑलराउंडर विल जैक्स का अहम रोल रहा था. विल जैक्स ने गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया था. जैक्स ने टी20 विश्व कप 2026 में 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. जैक्स ने 8 मैचों की 8 पारियों में 176.56 की स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाए थे, वहीं 9 विकेट लिए थे.

अमेरिका के शैडली वैन शाल्कविक ने भी किया प्रभावित

अमेरिका की टीम टी-20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन पिछले एडिशन में पाकिस्तान को हराने वाली इस टीम ने इस बार भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया. इसकी बड़ी वजह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शैडली वैन शाल्कविक रहे. 37 साल के इस गेंदबाज ग्रुप स्टेज के सभी 4 मैचों में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया. भारत और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इस गेंदबाज ने परेशान किया था. शैडली वैन शाल्कविक ने 4 मैचों में 13 विकेट लिए थे और टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं. पहले स्थान पर संयुक्त रूप से जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती हैं, दोनों के 14-14 विकेट हैं. हालांकि, बुमराह ने 8 जबकि वरुण ने 9 मैच खेले थे, बुमराह की इकॉनमी भी वरुण से बेहतर थी.

महिला वर्ग में भारतीय खिलाड़ी शामिल

वहीं महिला वर्ग में भारतीय टीम की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी समेत पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना और श्रीलंकाई बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रमा को फरवरी माह के लिए ‘आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ’ के लिए नामित किया गया है. दाएं हाथ की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारत की गेंदबाजी की अगुवाई की. वह सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनकर उभरीं, उन्होंने 10.87 की औसत के साथ 8 विकेट हासिल किए.