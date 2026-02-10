add cricketcountry as a Preferred Source
  फरहान की धमाकेदार पारी के बाद फिरकी का जाल, पाकिस्तान ने USA से लिया 2 साल पुराना बदला

T20 World Cup 2026: फरहान की धमाकेदार पारी के बाद फिरकी का जाल, पाकिस्तान ने USA से लिया 2 साल पुराना बदला

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार दूसरी जीत हासिल की है. पाकिस्तान ने मंगलवार को खेले गए मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका को 32 रन से हरा दिया.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 10, 2026 11:12 PM IST

pakistan beat usa by 32 runs in t20 world cup match
कोलंबो: पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (73 रन) के अर्धशतक और स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन से मंगलवार को यहां अमेरिका को आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में 32 रन से शिकस्त दी. फरहान की 41 गेंद में 73 रन की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने नौ विकेट पर 190 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

फिर उस्मान तारिक (27 रन देकर तीन विकेट), मोहम्मद नवाज (21 रन देकर एक विकेट), शादाब खान (26 रन देकर दो विकेट) और अबरार अहमद (30 रन देकर एक विकेट) की स्पिन चौकड़ी ने अमेरिका को 20 ओवर में आठ विकेट पर 158 रन ही बनाने दिए. यह इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत थी जिससे अब टीम चार अंक लेकर ग्रुप में टॉप पर है.

अमेरिका के शुभम रंजने (51 रन, 30 गेंद) ने हाफ सेंचुरी जड़ी लेकिन यह टीम के काम नहीं आ सका. सलामी बल्लेबाज श्यान जहांगीर (34 गेंद में 49 रन) और एंड्रीस गौस (13 रन) ने अमेरिका को अच्छी शुरूआत दी. इससे पांचवें ओवर में टीम का स्कोर 42 रन था लेकिन स्पिनरों के आने से मैच का रुख बदल गया.

नवाज की गेंद पर गौस डीप में सलमान आगा के हाथों कैच आउट हुए. पिछले टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराने वाली अमेरिका की टीम ने पावरप्ले खत्म होने तक एक विकेट पर 50 रन बना लिए थे. लेकिन उसके बाद स्पिनरों के आने से उनके लिए सब कुछ मुश्किल हो गया. अमेरिका के आठ में से सात विकेट स्पिन गेंदबाजों के नाम रहे.

अमेरिका के बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिनरों के सामने बुरी तरह जूझते दिखे. जिससे टीम ने कप्तान मोनंक पटेल के विकेट गंवाने के साथ अगले चार ओवर में सिर्फ 18 रन जोड़े. जहांगीर भी जल्द ही आउट हो गए. रंजने और मिलिंद कुमार (23) ने चौथे विकेट के लिए 66 रन जोड़े लेकिन जरूरी रन-रेट इतना अधिक था कि कुछ तेज हिट लगाने के बाद भी उसे पूरा नहीं किया जा सका.

इससे पहले फरहान के अलावा पाकिस्तान के लिए केवल तीन और बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंच सके जिसमें बाबर आजम ने 46 रन और शादाब खान ने 30 रन का योगदान दिया. सईम अयूब ने 19 रन बनाए. पाकिस्तान ने अंतिम दो ओवर में पांच विकेट गंवाए. अमेरिका के लिए तेज गेंदबाज शैडली वान शाल्कविक सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने चार ओवर में 25 रन देकर चार विकेट झटके. शाल्कविक ने भारत के खिलाफ टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मैच में भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था.

बाबर (32 गेंद) और फरहान (41 गेंद) ने तीसरे विकेट के लिए 81 रन जोड़े जिससे पाकिस्तान ने पावरप्ले में दो विकेट पर 56 रन के स्कोर से अच्छी वापसी की. बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद पाकिस्तान ने पांच ओवर में बिना किसी नुकसान के 54 रन बना लिए थे. लेकिन शाल्कविक ने छठे ओवर में पांच गेंद के अंदर अयूब और कप्तान सलमान आगा (01) दोनों को आउट करके पाकिस्तान की रन गति पर लगाम लगा दी. फरहान इच्छानुसार गेंदबाजों पर छक्के जड़ रहे थे. उन्होंने स्पिनर मिलिंद कुमार पर जबरदस्त छक्का लगाया.

फरहान की फॉर्म ने बाबर को क्रीज पर जमने और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में पहली बार दूधिया रोशनी पर खेलने जाने पहले मैच में अपने शॉट्स खेलने का मौका दिया. बाबर ने अपना पहला छक्का लगाने में 20 गेंदें खेलीं. लेकिन एक बार लय हासिल करने के बाद अच्छी फॉर्म में दिखे. उन्होंने क्रॉस-बैटेड शॉट्स का इस्तेमाल करके कुछ बाउंड्री लगाईं.

बाबर ने 12वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह पर एक छक्का और दो चौके मारे जिससे पाकिस्तान का रन-रेट धीरे-धीरे 10 रन प्रति ओवर तक पहुंच गया. इस बीच फरहान ने 27 गेंद में अपना नौंवा टी20 अर्धशतक जड़ा और यह आईसीसी टूर्नामेंट में उनका पहला पचासा था.

लेकिन बाबर की पारी ऑफ स्पिनर मोहम्मद मोहसिन की गेंद पर समापत हुई और मिलिंद ने डाइव करते हुए उनका कैच लपका. फिर फरहान भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और हरमीत की गेंद पर आउट हो गए. संजय कृष्णमूर्ति ने लॉन्ग ऑफ के पास भागते हुए उनका कैच लपका. लेकिन ऑलराउंडर शादाब ने 12 गेंद में 30 रन जोड़कर स्कोर में योगदान दिया. उन्होंने कुछ जबरदस्त शॉट खेले. पर टीम ने अंतिम दो ओवर में पांच विकेट गंवा दिए.

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है.