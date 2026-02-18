तीन दिन, तीन शतक...साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ ठोकी सेंचुरी, 12 साल बाद किया यह कारनामा

साहिबजादा फरहान ने 58 बॉल में सेंचुरी लगाई. उन्होंने 11 चौके और चार छक्के लगाए. वह टी-20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं.

Sahibzada Farhan

Sahibzada Farhan century: पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ मैच में शतक जड़ा है. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में तीन दिन में यह तीसरा शतक है. इससे पहले कनाडा के युवराज समरा और श्रीलंका के पथुम निसंका ने शतक लगाया था.

साहिबजादा फरहान ने 58 बॉल में नाबाद 100 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 04 छक्के लगाए.

12 साल बाद किया बड़ा कारनामा

साहिबजादा फरहान 12 साल बाद टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले अहमद शहजाद ने साल 2014 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था. उन्होंने नाबाद 111 रन की पारी खेली थी. साहिबजादा फरहान टी-20 विश्व कप में शतक लगाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज भी हैं.

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

111* – अहमद शहज़ाद बनाम BAN, मीरपुर, 2014

100* – साहिबज़ादा फरहान बनाम NAM, कोलंबो SSC, 2026*

94 – उमर अकमल बनाम AUS, मीरपुर, 2014

टी-20 वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक तीन शतक लग चुके हैं. टी-20 वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक सीजन में तीन शतक लगे हैं. इससे पहले साल 2010, 2014, 2016 और 2022 में दो- दो शतक लगाया था.

पाकिस्तान ने बनाए 199 रन

पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के पहले शतक की बदौलत बुधवार को टी20 विश्व कप के ‘करो या मरो’ के ग्रुप मैच में नामीबिया के खिलाफ तीन विकेट पर 199 रन बनाए. फरहान ने 58 गेंद की नााबद पारी के दौरान 11 चौके और चार छक्के जमाए. उन्हें 50 से 100 रन तक पहुंचने में महज 20 गेंद लगी. फरहान ने कप्तान सलमान आगा (38 रन) के साथ मिलकर 67 रन जोड़े जबकि शादाब खान (नाबाद 36 रन) के साथ 81 रन की पार्टनरशिप की.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम साइम अयूब (14 रन) का विकेट गंवाकर पावरप्ले में महज 47 रन ही बना सकी थी.

