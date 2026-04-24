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IPL 2026: साई सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ जड़ा शतक, क्रिस गेल का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

साई सुदर्शन ने इस पारी के दौरान आईपीएल में दो हजार रन पूरे कर लिए. सुदर्शन 58 बॉल में 100 रन की पारी खेलकर आउट हुए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 24, 2026, 08:54 PM IST

Published On Apr 24, 2026, 08:54 PM IST

Last UpdatedApr 24, 2026, 08:54 PM IST

Sai Sudharsan Century

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Sai Sudharsan Century against RCB: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन आखिरकार फॉर्म में लौटे. आरसीबी के खिलाफ मैच में उन्होंने धमाकेदार शतक जड़ा. आईपीएल 2026 का यह छठा शतक है. उन्होंने इस शतक के साथ क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है.

अब तक खराब फॉर्म से जूझ रहे साई सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ मैच में शुभमन गिल (32 रन) के साथ शानदार शुरुआत की. दोनों बल्लेबाजों ने 128 रन की साझेदारी की, जो इस सीजन गुजरात टाइटंस के लिए पहली शतकीय साझेदारी की. आठवीं बार गिल और सुदर्शन की जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की है.

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आईपीएल में सर्वाधिक शतकीय साझेदारी:

10 – विराट कोहली और एबी डिविलियर्स
9 – विराट कोहली और क्रिस गेल
8 – साई सुदर्शन और शुभमन गिल

साई सुदर्शन ने 57 बॉल में जड़ा शतक

साई सुदर्शन ने 57 बॉल में शतक जड़ा जो उनका आईपीएल में उनका तीसरा शतक है. उन्होंने 58 बॉल में 100 रन की पारी में 11 चौके और पांच छक्के लगाए. उन्होंने इस पारी के साथ क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है.

सुदर्शन ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

साई सुदर्शन ने इस पारी के दौरान आईपीएल में दो हजार रन पूरे कर लिए. वह आईपीएल में सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने आईपीएल में 47 इनिंग में दो हजार रन बनाने का कारनामा किया है. उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 48 इनिंग में दो हजार रन बनाने का रिकॉर्ड था. वह आईपीएल में बॉल के हिसाब से सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले छठे भारतीय भी हैं.

2000 आईपीएल रन के लिए सबसे कम पारियां

47 – साई सुदर्शन
48 – क्रिस गेल
52 – शॉन मार्श
57 – ऋतुराज गायकवाड़
60- केएल राहुल

2000 आईपीएल रन के लिए ली गई सबसे कम गेंदें (भारतीय)

1193 – अभिषेक शर्मा
1211 – वीरेन्द्र सहवाग
1306 – ऋषभ पंत
1326 – यशस्वी जयसवाल
1353 – यूसुफ़ पठान
1361 – साई सुदर्शन

इस मैच में आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मैच में जेसन होल्डर और मानव सुथार को मौका दिया है.

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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