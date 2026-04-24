IPL 2026: साई सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ जड़ा शतक, क्रिस गेल का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

साई सुदर्शन ने इस पारी के दौरान आईपीएल में दो हजार रन पूरे कर लिए. सुदर्शन 58 बॉल में 100 रन की पारी खेलकर आउट हुए.
Published On Apr 24, 2026, 08:54 PM IST
Last UpdatedApr 24, 2026, 08:54 PM IST
Sai Sudharsan Century
Sai Sudharsan Century against RCB: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन आखिरकार फॉर्म में लौटे. आरसीबी के खिलाफ मैच में उन्होंने धमाकेदार शतक जड़ा. आईपीएल 2026 का यह छठा शतक है. उन्होंने इस शतक के साथ क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है.
अब तक खराब फॉर्म से जूझ रहे साई सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ मैच में शुभमन गिल (32 रन) के साथ शानदार शुरुआत की. दोनों बल्लेबाजों ने 128 रन की साझेदारी की, जो इस सीजन गुजरात टाइटंस के लिए पहली शतकीय साझेदारी की. आठवीं बार गिल और सुदर्शन की जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की है.
10 – विराट कोहली और एबी डिविलियर्स
9 – विराट कोहली और क्रिस गेल
8 – साई सुदर्शन और शुभमन गिल
साई सुदर्शन ने 57 बॉल में शतक जड़ा जो उनका आईपीएल में उनका तीसरा शतक है. उन्होंने 58 बॉल में 100 रन की पारी में 11 चौके और पांच छक्के लगाए. उन्होंने इस पारी के साथ क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है.
साई सुदर्शन ने इस पारी के दौरान आईपीएल में दो हजार रन पूरे कर लिए. वह आईपीएल में सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने आईपीएल में 47 इनिंग में दो हजार रन बनाने का कारनामा किया है. उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 48 इनिंग में दो हजार रन बनाने का रिकॉर्ड था. वह आईपीएल में बॉल के हिसाब से सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले छठे भारतीय भी हैं.
47 – साई सुदर्शन
48 – क्रिस गेल
52 – शॉन मार्श
57 – ऋतुराज गायकवाड़
60- केएल राहुल
1193 – अभिषेक शर्मा
1211 – वीरेन्द्र सहवाग
1306 – ऋषभ पंत
1326 – यशस्वी जयसवाल
1353 – यूसुफ़ पठान
1361 – साई सुदर्शन
इस मैच में आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मैच में जेसन होल्डर और मानव सुथार को मौका दिया है.