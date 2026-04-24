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IPL 2026: साई सुदर्शन का शतक 'बेकार', कोहली- पडिक्कल ने दिलाई RCB को धमाकेदार जीत

आरसीबी के सामने जीत के लिए 206 रन का टारगेट था, जिसे विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की अर्धशतकीय पारी से टीम ने 18.5 ओवर में हासिल कर लिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 24, 2026, 11:18 PM IST

Published On Apr 24, 2026, 11:18 PM IST

Last UpdatedApr 24, 2026, 11:18 PM IST

RCB Win

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RCB VS GT: साई सुदर्शन के शतक पर विराट कोहली (44 बॉल में 81 रन) और देवदत्त पडिक्कल (27 बॉल में 55 रन) का अर्धशतक भारी पड़ा, जिससे आरसीबी की टीम ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर आईपीएल 2026 की पांचवीं जीत दर्ज की है. आरसीबी की टीम इस जीत के साथ प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है.

आरसीबी के सामने जीत के लिए 206 रन का टारगेट था, जिसे विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की अर्धशतकीय पारी से टीम ने 18.5 ओवर में हासिल कर लिया. गुजरात टाइटंस की यह चौथी हार है और टीम प्वॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है.

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कोहली- पडिक्कल के बीच 115 रनों की साझेदारी

206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. जैकब बेथेल 10 गेंदों में 14 रन बनाने के बाद मोहम्मद सिराज का शिकार बने. हालांकि इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 115 रनों की साझेदारी निभाई. पडिक्कल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 27 गेंदों पर 55 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने दो चौके और छह छक्के लगाए. कोहली ने 44 गेंदों का सामना करते हुए आठ चौके और चार छक्कों की मदद से 81 रन बनाए. वह शतक की तरफ बढ़ रहे थे, मगर जेसन होल्डर की गेंद पर वह बोल्ड हो गए.

कप्तान रजत पाटीदार बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 8 रन बनाकर मानव सुथार का शिकार बने. जितेश शर्मा 6 गेंदों में 10 रन बनाने के बाद राशिद खान की गेंद पर मानव के हाथों में कैच देकर पवेलियन लौटे. हालांकि, इसके बाद टिम डेविड और क्रुणाल पांड्या की जोड़ी ने आरसीबी को कोई और झटका नहीं लगने दिया. टिम डेविड 10 रन बनाकर नाबाद रहे, तो क्रुणाल ने 12 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 23 रन बनाए.

गुजरात टाइटंस की तरफ से राशिद खान ने सबसे ज्यादा दो विकेट निकाले, जबकि जेसन होल्डर और मानव सुथार को एक-एक विकेट मिला.

शुभमन गिल- साई सुदर्शन के बीच 128 रन की साझेदारी

गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 205 रन लगाए. शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 12.5 ओवर में 128 रन जोड़े. गिल 24 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, जोस बटलर ने 16 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया.

साई सुदर्शन ने जड़ा शतक

हालांकि, सुदर्शन एक छोर को संभालकर खड़े रहे और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली. सुदर्शन ने 58 गेंदों में 100 रन बनाए. अपनी इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए. यह आईपीएल में उनका तीसरा शतक है. वॉशिंगटन सुंदर 12 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद रहे, तो जेसन होल्डर ने महज 10 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाए. आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और हेजलवुड ने एक-एक विकेट अपने नाम किया.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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