IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Sai Sudharsan hit wicket in debate ipl 2026 rcb vs gt qualifier 1

साई के करियर में दूसरी बार हुई यह दिल तोड़ने वाली घटना, IPL में बन गया अनचाहा रिकॉर्ड

आरसीबी के खिलाफ क्वालीफायर-1 में हिट विकेट होने वाले साई सुदर्शन का विकेट काफी चर्चा में बना हुआ है.

Edited By : Saurav Kumar |May 27, 2026, 12:15 PM IST

Published On May 27, 2026, 12:15 PM IST

Last UpdatedMay 27, 2026, 12:15 PM IST

Sai Sudharsan Wicket: आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की एंट्री हो चुकी है. आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में ग्रैंड तरीके से एंट्री की है. इस मैच में गुजरात के बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ एक ऐसी घटना घटी जो वह अपने पूरे करियर में भूल नहीं पाएंगे. साई सुदर्शन का विकेट जिस अंदाज में मैच में गिरा उसकी हर ओर काफी चर्चा हुई. जी हां, साई सुदर्शन इस मैच में हिट विकेट आउट हुए. उनके आउट होने का अंदाज बिल्कुल अलग था.

कैसे साई का गिरा विकेट

साई सुदर्शन गुजरात की पारी के तीसरे ओवर में आउट हुए. आरसीबी के लिए यह ओवर जैकब डफी डाल रहे थे. इस ओवर की तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने कट शॉट खेला जिसमें गेंद बाउंड्री की ओर चली गई. हालांकि शॉट के ठीक बाद साई के हाथ से बल्ला छूट गया और बैट हवा में जाकर स्टंप की ओर जाने लगा. ये घटना इतनी तेजी से हुई की साई बस बल्ले को जाता देख पाए वह उसे स्टंप पर लगने से रोक नहीं पाए और बैट सीधा जाकर स्टंप पर लग गई. इस तरह साई क्वालीफायर-1 में हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे. साई जिस तरह से आउट हुए वह इस विकेट को अपने पूरे करियर में भूल नहीं पाएंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

क्वालीफायर में दूसरी बार हुआ ऐसा

यह पहली बार नहीं है जब आईपीएल के क्वालीफायर में कोई बल्लेबाज हिट विकेट आउट हुआ है. दिलचस्प बात यह है कि क्वालीफायर में ऐसा दो बार हुआ है और दोनों ही बार यह घटना गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी के साथ ही हुई है. साई से पहले साल 2022 में मुंबई के खिलाफ गुजरात के लिए क्वालीफायर में खेलते हुए कुसल मेंडिस इस तरह से आउट हुए थे. उस समय भी उनकी विकेट की काफी चर्चा हुई थी.

गुजरात के हार के बाद गिल दिखे काफी निराश

मैच के बाद गिल ने कहा, “मुझे लगता है कि हम 12वें या 13वें ओवर तक अच्छा खेल रहे थे. मुझे नहीं लगता कि हमारी फील्डिंग अच्छी थी. हमने कुछ कैच छोड़े और हमारी ग्राउंड फील्डिंग भी संतोषजनक नहीं थी.” हार पर विचार करते हुए गिल ने इसे ऐसा मैच बताया, जिससे टीम जल्द से जल्द उबरना चाहेगी. उन्होंने कहा, “यह उन मैचों में से एक है, जिसे हम भूलकर मोहाली में नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगे.”

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

RCB से शर्मनाक हार के बाद निराश हैं गिल, किस-किसको ठहराया जिम्मेदार

RCB से शर्मनाक हार के बाद निराश हैं गिल, किस-किसको ठहराया जिम्मेदार
पाटीदार की धमाकेदार पारी, धुआं-धुआं हो गए पराग और कोहली के रिकॉर्ड

पाटीदार की धमाकेदार पारी, धुआं-धुआं हो गए पराग और कोहली के रिकॉर्ड
RCB के फाइनल में पहुंचते ही मैदान पर पहुंचे ABD, कोहली को गले लगाकर दी बधाई

RCB के फाइनल में पहुंचते ही मैदान पर पहुंचे ABD, कोहली को गले लगाकर दी बधाई
RCB की एकतरफा जीत, GT को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार फाइनल का टिकट किया पक्का

RCB की एकतरफा जीत, GT को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार फाइनल का टिकट किया पक्का

Latest News

shubman-gill-rajat-patidar

RCB से शर्मनाक हार के बाद निराश हैं गिल, किस-किसको ठहराया जिम्मेदार
rajat-patidar-51

पाटीदार की धमाकेदार पारी, धुआं-धुआं हो गए पराग और कोहली के रिकॉर्ड
zee-entertainment-enterprises-enters-new-era-with-unite8-sports-launch-eyes-fifa-rights

खेलों की दुनिया की बदलेगी लाइव तस्वीर, Zee लाएगा 4 नए चैनल, FIFA World Cup पर भी नजर
abd-virat-kohli

RCB के फाइनल में पहुंचते ही मैदान पर पहुंचे ABD, कोहली को गले लगाकर दी बधाई
rcb-vs-gt-ipl-2026-1

RCB की एकतरफा जीत, GT को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार फाइनल का टिकट किया पक्का
rcb-vs-gt-ipl-2026

प्लेऑफ में RCB का सबसे बड़ा तूफान, कप्तान रजत पाटीदार की बदौलत टूट गया रनों का महा-रिकॉर्ड

Editor's Pick

IPL 2026 Eliminator Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals 5 Batters to Look out For

IPL 2026: SRH और RR में करो या मरो का मैच, 5 बल्लेबाजों पर रहेगी नजर
Virat Kohli Record in IPL Playoffs is not Good Gujarat Titans Will be Happy to see those numbers

IPL: तो प्लेऑफ के 'किंग' नहीं हैं विराट कोहली, नंबर्स देंगे गुजरात टाइटंस को राहत
These 5 RCB Players Can be Headache for Gujarat Titans in IPL 2026 Qualifier 1 Virat Kohli to Rajat Patidar

IPL 2026: गुजरात टाइटंस के लिए सिरदर्द बनेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ये 5 खिलाड़ी
RCB Captain Rajat Patidar Talks About Challenges For Bowler in IPL These days says 250 is not Safe These days

RCB vs GT: बेवजह नहीं है पाटीदार का दर्द, आंकड़े देखिए क्या हो गई है गेंदबाजों की गत
What if RCB vs GT IPL 2026 1st Qualifier Washed Out is Their any Reserve Day for the Match

IPL 2026, 1st Qualifier: क्या हो अगर बारिश से धुल जाए RCB और GT का मैच
When Will Bihar Team Play in IPL, Which is The Stadium Name and BCCI Rules All you need to Know

स्टेडियम तैयार, IPL में कब आएगी बिहार की टीम, नई टीमों को लेकर क्या है BCCI का प्लान,