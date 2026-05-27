साई के करियर में दूसरी बार हुई यह दिल तोड़ने वाली घटना, IPL में बन गया अनचाहा रिकॉर्ड

Sai Sudharsan Wicket: आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की एंट्री हो चुकी है. आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में ग्रैंड तरीके से एंट्री की है. इस मैच में गुजरात के बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ एक ऐसी घटना घटी जो वह अपने पूरे करियर में भूल नहीं पाएंगे. साई सुदर्शन का विकेट जिस अंदाज में मैच में गिरा उसकी हर ओर काफी चर्चा हुई. जी हां, साई सुदर्शन इस मैच में हिट विकेट आउट हुए. उनके आउट होने का अंदाज बिल्कुल अलग था.

कैसे साई का गिरा विकेट

साई सुदर्शन गुजरात की पारी के तीसरे ओवर में आउट हुए. आरसीबी के लिए यह ओवर जैकब डफी डाल रहे थे. इस ओवर की तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने कट शॉट खेला जिसमें गेंद बाउंड्री की ओर चली गई. हालांकि शॉट के ठीक बाद साई के हाथ से बल्ला छूट गया और बैट हवा में जाकर स्टंप की ओर जाने लगा. ये घटना इतनी तेजी से हुई की साई बस बल्ले को जाता देख पाए वह उसे स्टंप पर लगने से रोक नहीं पाए और बैट सीधा जाकर स्टंप पर लग गई. इस तरह साई क्वालीफायर-1 में हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे. साई जिस तरह से आउट हुए वह इस विकेट को अपने पूरे करियर में भूल नहीं पाएंगे.

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Sai Sudarshan's dismissal in Qualifier 1 against RCB.



– According to rules it was not out.

– He was given out by onfield umpire.pic.twitter.com/BHSoIVQRKE — Maina Singh (@Maina_Singhx77) May 27, 2026

क्वालीफायर में दूसरी बार हुआ ऐसा

यह पहली बार नहीं है जब आईपीएल के क्वालीफायर में कोई बल्लेबाज हिट विकेट आउट हुआ है. दिलचस्प बात यह है कि क्वालीफायर में ऐसा दो बार हुआ है और दोनों ही बार यह घटना गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी के साथ ही हुई है. साई से पहले साल 2022 में मुंबई के खिलाफ गुजरात के लिए क्वालीफायर में खेलते हुए कुसल मेंडिस इस तरह से आउट हुए थे. उस समय भी उनकी विकेट की काफी चर्चा हुई थी.

गुजरात के हार के बाद गिल दिखे काफी निराश

मैच के बाद गिल ने कहा, “मुझे लगता है कि हम 12वें या 13वें ओवर तक अच्छा खेल रहे थे. मुझे नहीं लगता कि हमारी फील्डिंग अच्छी थी. हमने कुछ कैच छोड़े और हमारी ग्राउंड फील्डिंग भी संतोषजनक नहीं थी.” हार पर विचार करते हुए गिल ने इसे ऐसा मैच बताया, जिससे टीम जल्द से जल्द उबरना चाहेगी. उन्होंने कहा, “यह उन मैचों में से एक है, जिसे हम भूलकर मोहाली में नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगे.”