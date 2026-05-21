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IPL 2026: गुजरात टाइटंस की रिकॉर्ड जीत, CSK को मिली आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार

230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम 13.4 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई. सिराज, रबाडा और राशिद खान ने तीन-तीन विकेट चटकाए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 21, 2026, 11:25 PM IST

Published On May 21, 2026, 11:25 PM IST

Last UpdatedMay 21, 2026, 11:25 PM IST

GT Win

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GT VS CSK: सलामी बल्लेबाजों साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी के बाद मोहम्मद सिराज और राशिद खान की धारदार गेंदबाजी से गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को अहमदाबाद में चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष दो में अपनी जगह बरकरार रखी. गुजरात टाइटंस की रनों की लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुजरात को 82 रन से जीत मिली थी. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स की यह रनों की लिहाज से सबसे बड़ी हार भी है. चेन्नई को इससे पहले साल 2013 में मुंबई इंडियंस के हाथों 60 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

इस जीत से टाइटंस के 14 मैच में 18 अंक हो गए हैं और टीम दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी 13 मैच में 18 अंक हैं लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वह शीर्ष पर है. इस हार के साथ सुपरकिंग्स की नॉकआउट में जगह बनाने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई. टीम 14 मैच में 12 अंक के साथ सातवें स्थान पर है.

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टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपरकिंग्स की टीम सिराज (26 रन पर तीन विकेट), राशिद (18 रन पर तीन विकेट) और कागिसो रबाडा (32 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 13.4 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई। सुपरकिंग्स की ओर से शिवम दुबे (47 रन, 17 गेंद, चार छक्के, चार चौके) शीर्ष स्कोरर रहे. उनके अलावा सिर्फ सलामी बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट (24) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए. मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

टाइटंस ने सुदर्शन (84 रन, 53 गेंद, सात चौके, चार छक्के) और गिल (64 रन, 37 गेंद, सात चौके, तीन छक्के) के अर्धशतक और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी से चार विकेट पर 229 रन बनाए. सुदर्शन ने जोस बटलर (नाबाद 57 रन, 27 गेंद, पांच चौके, चार छक्के) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 37 गेंद में 82 रन की साझेदारी की. सुपरकिंग्स की ओर से मुकेश चौधरी (36 रन पर एक विकेट), स्पेंसर जॉनसन (47 रन पर एक विकेट) और अंशुल कंबोज (56 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया.

चेन्नई ने पावरप्ले में गंवाए चार विकेट

लक्ष्य का पीछा करने उतरे सुपरकिंग्स ने तीसरे ओवर में 29 रन तक ही अपने दोनों सबसे सफल बल्लेबाजों संजू सैमसन (00) और कप्तान रुतुराज गायवाड़ (16) के अलावा उर्विल पटेल (00) का विकेट भी गंवा दिया. सिराज ने मैच की पहली ही गेंद पर सैमसन को विकेटकीपर बटलर के हाथों कैच कराया और फिर अपने अगले ओवर में गायकवाड़ को बोल्ड किया. उर्विल भी सिराज की गेंद को हवा में खेलकर डीप स्क्वायर लेग पर प्रसिद्ध कृष्णा को कैच दे बैठे. सलामी बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट भी 14 गेंद में 24 रन बनाने के बाद कागिसो रबाडा की गेंद पर मिड ऑन पर कृष्णा के हाथों लपके गए. सुपरकिंग्स ने पावर प्ले में चार विकेट पर 58 रन बनाए.

शिवम दुबे ने खेली ताबड़तोड़ पारी

कार्तिक शर्मा (19) भी गिल के सटीक निशाने पर रन आउट हो गए जिससे सुपरकिंग्स का स्कोर पांच विकेट पर 63 रन हो गया गिल इसके बाद जेसन होल्डर की गेंद पर शिवम दुबे का मुश्किल कैच लपकने में नाकाम रहे. दुबे ने इसका फायदा उठाकर अरशद खान पर छक्का और दो चौके मारे. दुबे ने होल्डर पर दो छक्के और एक चौके के साथ 10वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया. दुबे ने रशिद खान पर भी छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद को हवा में लहरा गए और गिल ने शानदार कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया.

कंबोज भी आठ गेंद में 19 रन बनाने के बाद राशिद की गेंद पर होल्डर को कैच दे बैठे जबकि डेवाल्ड ब्रेविस (08) भी इस स्पिनर का शिकार बने. रबाडा ने नूर अहमद (01) और स्पेंसर जॉनसन (00) को आउट करके टाइटंस को जीत दिलाई.

चेन्नई सुपरकिंग्स ने टॉस जीतकर चुनी थी गेंदबाजी

इससे पहले सुपरकिंग्स ने टॉस जीतकर टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जिसके बाद गिल और सुदर्शन ने पावर प्ले में बिना विकेट के 62 रन जोड़कर टीम को प्रभावी शुरुआत दिलाई. गिल ने मुकेश पर चौके के साथ खाता खोला जबकि जॉनसन पर दो चौके मारे. सुदर्शन ने भी मुकेश की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए. सुदर्शन ने कंबोज का स्वागत चौके के साथ किया जबकि गिल ने इस तेज गेंदबाज पर पारी का पहला छक्का मारा.

शुभमन गिल ने 23 गेंद में जड़ा अर्धशतक, सुदर्शन के साथ शतकीय साझेदारी

गिल ने नूर अहमद पर दो छक्कों के साथ सिर्फ 23 गेंद में मौजूदा सत्र का चौथा अर्धशतक पूरा किया. सुदर्शन ने कंबोज पर चौका और छक्का जड़ा और फिर शिवम दुबे पर चौके के साथ 10वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया. सुदर्शन ने नूर की गेंद पर एक रन के साथ 35 गेंद में लगातार पांचवां आईपीएल अर्धशतक पूरा किया. गिल हालांकि इसके बाद जॉनसन की गेंद को हवा में लहराकर दुबे को आसान कैच दे बैठे.

जोस बटलर ने भी जड़ा अर्धशतक

बटलर ने आते ही जॉनसन पर चौका और नूर पर दो छक्के मारे. सुदर्शन ने गुरजपनीत पर छक्के और बटलर ने चौके के साथ 18वें ओवर में टीम के रनों का दोहरा शतक पूरा किया. सुदर्शन ने अगले ओवर में कंबोज पर भी छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर मैथ्यू शॉर्ट को कैच दे बैठे. बटलर ने कंबोज पर लगातार दो चौकों के साथ 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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