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IPL 2026: टीम हारी पर साई सुदर्शन ने कमाल कर दिया, मिशेल मार्श और तिलक वर्मा को पीछे छोड़ा

साई सुदर्शन ने टी20 क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मिशेल मार्श को पीछे छोड़ दिया. शनिवार को उनकी टीम गुजरात टाइटंस भले ही केकेआर से हार गई हो लेकिन सुदर्शन ने कमाल की पारी खेली.

Edited By : Bharat Malhotra |May 17, 2026, 09:44 AM IST

Published On May 17, 2026, 09:44 AM IST

Last UpdatedMay 17, 2026, 09:44 AM IST

Sai Sudharshan Record

साई सुदर्शन ने टी20 क्रिकेट में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

कोलकाता: साई सुदर्शन तकनीकी रूप से दक्ष बल्लेबाज नजर आते हैं. परंपरागत क्रिकेट के लिए परफेक्ट की तरह. लेकिन टी20 क्रिकेट में भी वह उतने की कामयाब हैं. साल 2025 के आईपीएल में उन्होंने 759 बनाए थे. और ऑरेंज कैप पर कब्जा किया था. और गुजरात टाइटंस का यह बल्लेबाज इस साल भी इस रेस में आगे निकल चुका है. इस रेस में उन्होंने अपने ही कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ा. सुदर्शन ने शनिवार, 16 मई को अपनी टीम के लिए एक और कमाल की पारी खेली. लेकिन वह कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. हालांकि उनकी हाफ-सेंचुरी की पारी ने इतिहास जरूर रच दिया.

सुदर्शन ने 3000 रन पूरे किए

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने टी20 क्रिकेट करियर में 3000 रन पूरे कर लिए. इसके लिए उन्होंने 78 पारियां खेलीं. यह एक रिकॉर्ड है. 2021 में तमिलनाडु के लिए टी20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सुदर्शन ने 2022 में पहली बार गुजरात टाइटंस के लिए पहला मैच खेला. सुदर्शन टी20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 28 गेंद पर 53 रन की पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की. लेकिन वह इसमें नाकाम रहे. और अंत में केकेआर 29 रन से जीता.

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मिशेल मार्श का रिकॉर्ड तोड़ा

टी20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड पहले मिशेल मार्श के नाम था. इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 85 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. वहीं भारतीय बल्लेबाजों में बात करें तो तिलक वर्मा के नाम थे. मुंबई इंडियंस और भारतीय बल्लेबाज ने 90 पारियों में 3000 रन पूरे किए थे.

चोट लगने की वजह से बाहर गए थे सुदर्शन

कोहनी पर गेंद लगने के कारण सुदर्शन को एक बार मैदान भी छोड़ना पड़ा. हालांकि, वह फिर से बल्लेबाजी करने उतरे और जीटी को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की. सुदर्शन ने आईपीएल 2026 में यह सातवीं बार 50 से अधिक रनों की पारी खेली. गुजरात टाइटंस की तरफ से एक सीजन में सर्वाधिक बार पचास से अधिक रनों की पारी खेलने के मामले में सुदर्शन ने शुभमन गिल के रिकॉर्ड की बराबरी की.

लगातार 4 मैचों में लगाई हाफ सेंचुरी

सुदर्शन आईपीएल में गुजरात टाइटंस की ओर से लगातार 4 मुकाबलों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. हार्दिक ने जीटी की तरफ से खेलते हुए लगातार 3 मुकाबलों में अर्धशतकीय पारी खेली थी. सुदर्शन ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए.

टी20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज

78 – साई सुदर्शन
85 – शॉन मार्श
86 – डार्सी शॉर्ट
86 – डेवोन कॉनवे
87 – क्रिस गेल

शुभमन गिल ने भी खेली कमाल की पारी

गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन के अलावा, कप्तान शुभमन गिल भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए, और उन्होंने 49 गेंदों में 85 रनों की दमदार पारी खेली. गिल ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 7 छक्के लगाए. वहीं, जोस बटलर ने 35 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए. हालांकि, इसके बावजूद टीम 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 218 रन ही बना सकी.

इससे पहले, केकेआर ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 247 रन लगाए. फिन एलन ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 93 रनों की धमाकेदार पारी खेली, तो अंगकृष रघुवंशी ने 44 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से 82 रनों की नाबाद पारी खेली. कैमरून ग्रीन 28 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे.

कैसा है सुदर्शन का टी20 करियर

टी20 क्रिकेट में साई सुदर्शन ने 79 मैचों में 78 पारियों में 3017 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 43.72 का है. उनका सर्वाधिक स्कोर 108 नाबाद है. उन्होंने चार सेंचुरी और 21 हाफ-सेंचुरी लगाई हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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