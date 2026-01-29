add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • PAK VS AUS 1st T20I: सैम अयूब- अबरार अहमद ने दिलाई पाकिस्तान को जीत, ऑस्ट्रेलिया को मिली हार

PAK VS AUS 1st T20I: सैम अयूब- अबरार अहमद ने दिलाई पाकिस्तान को जीत, ऑस्ट्रेलिया को मिली हार

Pakistan vs Australia 1st T20I Match Scorecard and Updates

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 29, 2026 8:53 PM IST

Pakistan cricket team
Pakistan cricket team

PAK VS AUS 1st T20I: सैम अयूब के ऑलराउंड प्रदर्शन (40 रन और दो विकेट) से पाकिस्तान ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की है. गुरुवार को खेले गए पहले टी-20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया. 169 रन के टारगेट के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 146 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. सीरीज का दूसरा मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा.

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 168 रन बनाए. सैम अयूब ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए. सलमान अली ने 39 रन और बाबर आजम ने 24 रन का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जंपा ने चार ओवर में 24 रन देकर चार विकेट लिए.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के टारगेट के जवाब में 146 रन ही बना सकी. कैमरन ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 36 रन की पारी खेली. वहीं जेवियर बार्टलेट 34 रन बनाकर नाबाद रहे. इस मैच में कप्तानी कर रहे ट्रैविस हेड ने 23 रन (13 गेंद) का योगदान दिया. पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने चार ओवर में सिर्फ 10 रन देकर दो विकेट लिए. वहीं सैम अयूब ने भी दो विकेट चटकाए.

सैम अयूब को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

TRENDING NOW

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), फखर जमान, उस्मान खान (डब्ल्यू), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग XI): ट्रैविस हेड (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, कैमरन ग्रीन, मैट रेनशॉ, कूपर कॉनोली, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), जैक एडवर्ड्स, जेवियर बार्टलेट, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: