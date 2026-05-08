टीम इंडिया को मिलेगा नया स्पिन गुरु, IPL छोड़कर भारतीय कोचिंग स्टाफ से जुड़ सकते हैं बाहुतुले

भारतीय टीम को जल्द ही नया स्पिन कोच मिल सकता है. सैराज बाहुतुले भारतीय टीम के स्पिन-बॉलिंग कोच के तौर पर टीम में शामिल हो सकते हैं. बाहुतुले अभी पंजाब किंग्स से जुड़े हैं, आईपीएल 2026 सीज़न के बाद इस फ़्रैंचाइज़ी से अलग हो जाएंगे.

53 साल के बाहुतुले ने 2001 से 2003 के बीच भारत के लिए दो टेस्ट और आठ वनडे मैच खेले हैं, स्पिन-बॉलिंग कोचिंग में अपनी काबिलियत के लिए काफी मशहूर हैं.

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गौतम गंभीर ने की है सिफारिश !

टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में बैटिंग कोच सितांशु कोटक, फ़ास्ट-बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल, फ़ील्डिंग कोच टी. दिलीप और असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट शामिल हैं. फिलहाल टीम में स्पिन-बॉलिंग के लिए कोई अलग से कोच नहीं है और समझा जाता है कि गंभीर ने इस पद के लिए बाहुतुले के नाम की सिफ़ारिश की है.

श्रीलंका के दौरे पर राहुल द्रविड़ के सपोर्ट स्टॉफ का थे हिस्सा

बाहुतुले पहले भी कुछ मौकों पर सीनियर भारतीय टीम के साथ दौरे पर जा चुके हैं. भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने 2023 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी के दौरान बाहुतुले से ख़ास तौर पर भारतीय टीम का हिस्सा बनने का अनुरोध किया था, इसके अलावा वह श्रीलंका के दौरे पर भी वे द्रविड़ के सपोर्ट स्टाफ़ का हिस्सा थे.

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आईपीएल में पंजाब किंग्स का हैं हिस्सा

आईपीएल 2025 से पहले वह हेड कोच रिकी पोंटिंग की देखरेख में पंजाब किंग्स की फ़्रैंचाइज़ी से जुड़े थे. पंजाब किंग्स टीम में शामिल होने से पहले बाहुतुले एक साल तक राहुल द्रविड़ की देखरेख में राजस्थान रॉयल्स के साथ भी काम कर चुके थे. जल्द ही वह टीम इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है, यह पंजाब किंग्स के साथ उनके मौजूदा अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगा.

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कौन हैं सैराज बाहुतुले ?

53 साल के सैराज बाहुतुले महाराष्ट्र से आते हैं. उन्होंने भारत के लिए दो टेस्ट में 39 रन बनाए हैं और दो विकेट चटकाए हैं. वहीं आठ वनडे में उनके नाम सिर्फ 23 रन है. हालांकि फर्स्ट क्लास में उनका रिकॉर्ड शानदार है. 188 फर्स्ट क्लास मैच में उन्होंने 630 विकेट लिए हैं और 6176 रन भी बनाए हैं. लिस्ट ए के 143 मैच में उनके नाम 197 विकेट है. लिस्ट ए में उन्होंने 1367 रन बनाए हैं.