पहले अजीबोगरीब तरीके से रन आउट होकर कराई बेइज्जती, अब सलमान आगा को आईसीसी ने भी दी सजा

सलमान आगा के अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है, पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला अपराध था.

Salman Agha fined

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा अजीबोगरीब तरीके से रन आउट को लेकर चर्चा में है. शुक्रवार को शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में वह रन आउट हुए थे, जिसके बाद उन्होंने फील्ड पर गुस्सा दिखाया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान के बल्लेबाज़ सलमान आगा को इसके लिए आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई है और उनके अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ दिया है.

शनिवार को ICC की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, आगा को ICC की ‘खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कर्मियों के लिए आचार संहिता’ के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, यह अनुच्छेद ‘किसी इंटरनेशनल मैच के दौरान क्रिकेट के सामान या कपड़ों, मैदान के उपकरणों या फिक्स्चर और फिटिंग्स का गलत इस्तेमाल’ करने से संबंधित है, इसके अलावा, आगा के अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है, पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला अपराध था.

Add Cricket Country as a Preferred Source

दूसरे वनडे में अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हुए थे सलमान आगा

शुक्रवार को यह घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर में हुई जब मेहमान टीम एक मज़बूत साझेदारी बना रही थी. आगा और मोहम्मद रिज़वान क्रीज़ पर थे और पाकिस्तान के तीन शुरुआती विकेट गिरने के बाद उन्होंने चौथे विकेट के लिए 109 रन जोड़े थे.

ओवर की चौथी गेंद पर, जिसे बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज़ ने फेंका था, रिज़वान ने ज़मीन पर एक हल्का सा पुश किया, गेंद लुढ़कते हुए आगा की तरफ गई, जो नॉन-स्ट्राइकर छोर पर अपनी क्रीज़ से बाहर खड़े थे. जैसे ही गेंद उनके पैड्स से टकराई, आगा नीचे झुके और गेंद उठाकर वापस दे दी. मिराज़ ने तेज़ी से गेंद पकड़ी और स्टंप्स गिरा दिए, जबकि आगा अभी भी क्रीज़ से बाहर थे, उन्होंने रन-आउट की अपील की. मैदान पर मौजूद अंपायर ने अपील को सही माना और फैसला तीसरे अंपायर के पास भेज दिया. तीसरे अंपायर ने भी बांग्लादेश के पक्ष में फैसला सुनाया और आगा के आउट होने की पुष्टि कर दी.

आउट होने के बाद फेंका था हेलमेट

इस फैसले से आगा साफ तौर पर निराश दिखे, जब वे पवेलियन की ओर लौट रहे थे. तस्वीरों में पाकिस्तान के बल्लेबाज़ को आउट होने के बाद अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए देखा गया. उन्होंने अपना सामान ज़मीन पर भी फेंक दिया था और बाद में उसे उठा लिया जो ICC की आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है. आगा ने अपनी गलती मान ली और अमीरात ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ़ मैच रेफ़री के नीयामुर राशिद राहुल द्वारा सुझाए गए दंड को स्वीकार कर लिया, इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी. ऑन-फ़ील्ड अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक और तनवीर अहमद, तीसरे अंपायर कुमार धर्मसेना, और चौथे अंपायर मसूदुर रहमान मुकुल ने यह आरोप लगाया था.

सलमान आगा को मिले एक डिमेरिट अंक

मैच रेफरी नियामुर राशिद ने कहा, यह खास घटना मैदान से बाहर जाते समय क्रिकेट के सामान का गलत इस्तेमाल करने से जुड़ी है, सलमान आगा के मामले में, उनका पहले ऐसा कोई बर्ताव करने का इतिहास नहीं रहा है, फैसला सुनाते समय हमें निष्पक्षता बनाए रखनी होती है, इसलिए, हमने उन्हें फटकार लगाई है और एक डिमेरिट पॉइंट दिया है.

लेवल 1 के उल्लंघन पर कम से कम आधिकारिक फटकार, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी की मैच फ़ीस का 50 प्रतिशत जुर्माना, और एक या दो डिमेरिट पॉइंट की सज़ा होती है. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 128 रनों से (DLS मेथड से) हराकर तीन मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली है और रविवार को होने वाले निर्णायक मैच में मेज़बान टीम से भिड़ेगा.