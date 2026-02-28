add cricketcountry as a Preferred Source
  • सलमान अली आगा की कप्तानी पद से होगी छुट्टी, इन खिलाड़ियों के लिए दरवाजे होंगे बंद

सलमान अली आगा की कप्तानी पद से होगी छुट्टी, इन खिलाड़ियों के लिए दरवाजे होंगे बंद

विश्व कप से पहले ही कोच माइक हेसन ने नकवी को संकेत दे दिया था कि टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान को कुछ युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर उन्हें स्थापित करना होगा

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 28, 2026 5:19 PM IST

Pakistan cricket team
Pakistan cricket team

टी-20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की टीम ने अब तक निराश किया है. पाकिस्तान की टीम ने लीग स्टेज में भारत के खिलाफ मैच गंवाया, इसके बाद टीम को सुपर-8 में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम के निराशानजक प्रदर्शन से नाराज है और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा को मौजूदा आईसीसी पुरूष टी20 विश्व कप में टीम के अभियान के बाद अपने पद से हटा दिया जायेगा.

सलमान अगी आगा के अलावा टीम के कुछ अन्य अनुभवी खिलाड़ियों के लिए यह आखिरी टी20 टूर्नामेंट हो सकता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार अध्यक्ष मोहसिन नकवी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम के प्रदर्शन से ‘‘असंतुष्ट’’ हैं।
सूत्र ने शनिवार को बताया, नकवी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि इस बार उन्हें चयनकर्ताओं, टीम प्रबंधन और बोर्ड में उनके करीबी सहयोगियों ने भरोसा दिलाया था कि टीम विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करेगी.

बाबर आजम सहित कई खिलाड़ियों की होगी टीम से छुट्टी

सूत्र के मुताबिक, नकवी ने आगा को टी20 कप्तानी से हटाने का मन बना लिया है. इसके साथ ही वह मुख्य कोच माइक हेसन और चयनकर्ताओं के साथ कुछ खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर स्पष्ट चर्चा करेंगे. सूत्र ने कहा, सलमान के अलावा बाबर आजम, उस्मान खान और कुछ अन्य खिलाड़ियों के टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर भी विश्व कप के बाद पर्दा गिर सकता है. टी20 अंतरराष्ट्रीय में 145 मैचों का अनुभव रखने वाले बाबर के बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रही तो श्रीलंका के खिलाफ सुपर आठ चरण का मैच उनके करियर का आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय साबित होगा.

शादाब खान- शाहीन शाह अफरीदी हो सकते हैं नए कप्तान !

कप्तानी की दौड़ में शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी के नामों पर विचार किया जा रहा है. सूत्र ने यह भी बताया कि विश्व कप से पहले ही हेसन ने नकवी को संकेत दे दिया था कि टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान को कुछ युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर उन्हें स्थापित करना होगा और आधुनिक टी20 क्रिकेट की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ना होगा. सूत्र ने कहा, ऐसे में विश्व कप के बाद पाकिस्तान की टी20 टीम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

