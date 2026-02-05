This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 World Cup 2026: सेमीफाइनल में आमने-सामने हुए भारत-पाक तो? पाकिस्तानी कप्तान का जवाब तो सुनिए
India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले पर गहरे संकट के बादल छाए हुए हैं. पाकिस्तान की टीम के कप्तान ने इस फैसले पर अपनी राय रखी है.
कोलंबो: भारत और पाकिस्तान का मैच दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाला क्रिकेट मुकाबला है. लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने ऐलान किया कि उनकी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेलेगी. इसके बाद विवाद होना था, और वह हुआ. आईसीसी ने पाकिस्तान को इस पर दोबारा विचार करने को कहा और साथ ही दूरगामी परिणामों के बारे में सोचने की भी हिदायत दी. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भी इस पर अपनी राय रखी है. उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड के रुख को ही बरकरार रखा है.
गुरुवार, 5 फरवरी को सलमान अली आगा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के लीग मैच का बहिष्कार करने का फैसला उनके हाथ में नहीं था. यह फैसला उनकी सरकार ने लिया था.
‘यह सरकार और पीसीबी का फैसला है’
फरवरी की 1 तारीख को पाकिस्तानी सरकार ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप में तो खेलने की इजाजत दी लेकिन साथ ही यह शर्त भी लगा दी कि टीम भारत के खिलाफ मैच में नहीं खेलेगी. पाकिस्तानी टीम सात फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेगी.
सलमान ने कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, ‘भारत का मैच हमारे काबू में नहीं है. यह सरकार और पीसीबी का फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं. वे जो भी कहेंगे, हम तो वही करेंगे.’ टी20 विश्व कप शनिवार को भारत और श्रीलंका के अलग-अलग स्टेडियम में शुरू होगा.
नॉक-आउट में आमने-सामने हों भारत और पाकिस्तान तो?
सलमान ने कहा कि अगर दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी नॉकआउट में फिर आमने-सामने होते हैं तो वे फिर से पाकिस्तान सरकार द्वारा लिए गए फैसले का पालन करेंगे.
सलमान ने कहा, ‘अगर हमें सेमीफाइनल या फाइनल में उनके साथ फिर से खेलना पड़ा तो हमें उनके (सरकार के) पास वापस जाना होगा और उनकी सलाह पर काम करना होगा.’
बुधवार को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान देकर कहा था कि उनकी सरकार ने यह फैसला बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से हटाने के विरोध में लिया है. इस आधिकारिक बयान के बाद यह साफ हो गया कि यह एक राजनीतिक फैसला है.
बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने ग्रुप स्टेज के मैच भारत से श्रीलंका ट्रांसफर करने की मांग की थी. हालांकि आईसीसी ने इसे अस्वीकार कर दिया था.
USA को लेकर क्या बोले सलमान अली आगा
पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए की टीम ने हराकर उलटफेर कर दिया था. यूएसए की टीम को कमजोर माना जाता है लेकिन पाकिस्तान की टीम उससे पार नहीं पा सकी. सलमान से उस हार के बारे में भी बात की गई.
TRENDING NOW
सलमान ने कहा, ‘हां, हम पिछले वर्ल्ड कपमें अमेरिका से हार गए थे लेकिन अब वह बीती बात है. यह एक नया विश्व कप है. एक नई टीम और एक नया कॉम्बिनेश है और हम इसके बारे में बहुत उत्साहित हैं.’
उन्होंने कहा, ‘यह कप्तान के तौर पर मेरा पहला विश्व कप है और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं.’ सलमान ने कहा, ‘एक कप्तान के तौर पर मैं बस आगे बढ़कर अगुआई करना चाहता हूं और टीम के लिए जितना हो सके उतना करना चाहता हूं. टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना चाहता हूं और ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं जहां वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें.’
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/