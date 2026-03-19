IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को भी लगा बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर आईपीएल 2026 से बाहर

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IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को भी लगा बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर हुआ चोटिल, टूर्नामेंट से हो सकता है बाहर

राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2026 में अपना पहला मुकाबला 30 मार्च को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ खेलेगी.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 19, 2026 9:22 PM IST

Rajasthan Royals Captain
Rajasthan Royals Captain

Sam Curran set to miss IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को ग्रोइन में चोट लगने की आशंका है, जिसकी वजह से वह आईपीएल 2026 से बाहर हो सकते हैं. सैम करन आखिरी बार टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ खेलते नजर आए थे.

राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2026 में अपना पहला मुकाबला 30 मार्च को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ खेलेगी.

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27 साल के सैम करन पहली बार राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने थे. राजस्थान रॉयल्स ने पिछले नवंबर में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक ट्रेड के ज़रिए उन्हें खरीदा था. चेन्नई सुपरकिंग्स ने सैम करन और भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स को दे दिया था, जिसके बदले में राजस्थान रॉयल्स ने भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन चेन्नई सुपरकिंग्स में आए. सैमसन हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट’ बने थे.

2019 में सैम करन ने किया था आईपीएल डेब्यू

सैम करन ने अपने करियर की शुरुआत 2019 में पंजाब किंग्स के साथ की थी. इसके बाद करन ने 2020 और 2021 में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेला, और फिर 2023 में लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर 18.5 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स में वापस आ गए और 2024 में टीम के लिए खेला. आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स ने करन को 2.4 करोड़ रुपये में फिर से खरीदा था, जिसमें उन्होंने पांच मैचों में 114 रन बनाए और सिर्फ़ एक विकेट लिया.

रिप्लेसमेंट पर विचार कर रही है फ्रैंचाइजी

अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि राजस्थान रॉयल्स सैम करन की जगह किसे टीम में शामिल करेगा, लेकिन पता चला है कि फ्रेंचाइजी ने कुछ विकल्पों पर विचार किया है. जडेजा के अलावा राजस्थान रॉयल्स के पास एक और ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा भी हैं, जो एक पावर-हिटर हैं और तेज़ गति से ऑफ-स्पिन गेंदबाज़ी भी कर सकते हैं. जडेजा और करन की तरह ही फरेरा को भी राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स से एक करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर एक ट्रेड के ज़रिए खरीदा था.

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पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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