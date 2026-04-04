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IPL 2026: समीर रिजवी ने बल्ले से मचाया कोहराम, दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को चटाई धूल

मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 163 रन का टारगेट रखा था, दिल्ली कैपिटल्स ने इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - April 4, 2026 8:29 PM IST

Sameer Rizvi
Sameer Rizvi

DC VS MI: समीर रिजवी के आईपीएल 2026 में लगातार दूसरे अर्धशतक से दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. शनिवार को खेले गए पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हरा दिया. मुंबई इंडियंस की इस सीजन यह पहली हार है. मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 163 रन का टारगेट रखा था, दिल्ली कैपिटल्स ने समीर रिजवी की तूफानी पारी से इस टारगेट को ओवर में हासिल कर लिया. समीर रिजवी ने 51 बॉल में 90 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने सात चौके और सात छक्के लगाए. समीर रिजवी को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

163 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने सात रन के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए. केएल राहुल एक रन की पारी खेली, वहीं नितीश राणा बिना खाता खोले रन आउट हो गए. हालांकि इसके बाद पथुम निसंका (44) और समीर रिजवी के बीच 66 रन की साझेदारी हुई, जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने वापसी की.

शतक से चूके समीर रिजवी

लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलने वाले समीर रिजवी का फॉर्म लगातार दूसरा मैच में भी जारी रहा. उन्होंने 31 बॉल में अर्धशतक बनाया. उन्होंने 51 बॉल में 90 रन की पारी खेली और कॉर्बिन बॉश की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे. डेविड मिलर 18 बॉल में 21 रन और ट्रिस्टन स्टब्स 03 रन बनाकर नाबाद रहे. दिल्ली कैपिटल्स ने 18.1 ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया.

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. इसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने संभली हुई शुरुआत की, लेकिन तीसरे ओवर में मुकेश कुमार ने इस टीम को बैकफुट पर ला दिया. ओवर की तीसरी गेंद पर रयान रिकलटन अपना कैच अक्षर पटेल (9) को थमा बैठे. पांचवीं गेंद पर तिलक वर्मा (0) का कैच मुकेश कुमार ने अपनी ही गेंद पर लपक लिया.

रोहित- सूर्या के बीच अर्धशतकीय साझेदारी

मुंबई इंडियंस 18 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खो चुकी थी, यहां से हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी में कप्तानी का भार संभाल रहे सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में 53 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाल लिया. रोहित 26 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 35 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सूर्या ने नमन धीर के साथ पांचवें विकेट के लिए 37 रन जोड़कर टीम को शतक के पार पहुंचा दिया.

सूर्या ने जड़ा अर्धशतक

सूर्या 36 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 51 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नमन धीर ने 28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. मिचेल सेंटनर ने नाबाद 18 और कॉर्बिन बॉश ने 11 रन बनाए. मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति तक 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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