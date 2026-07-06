जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रिंकू की वापसी; संजू सैमसन की टीम से हुई छुट्टी

जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें यश ठाकुर, प्रभसिमरन सिंह और अशोक शर्मा को पहली बार टीम में जगह मिली है. वहीं संजू सैमसन को स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.
Published On Jul 06, 2026, 07:55 PM IST
Last UpdatedJul 06, 2026, 07:55 PM IST
जिम्बाब्वे के खिलाफ जुलाई में खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया है. जिसमें रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है. वही टी20 विश्व कप 2026 में भारत के हीरो रहे ओपनर संजू सैमसन को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है. इसके साथ ही कई युवा खिलाड़ियों को आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने का ईनाम भी मिला है. जिसमें अशोक शर्मा, यश ठाकुर, हर्ष दुबे और प्रभसिमरन सिंह का नाम शामिल है.
आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने की वजह से प्रभसिमरन सिंह, अशोक शर्मा और यश ठाकुर को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ता का ध्यान खींचा था. वहीं युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव की लंबे समय के बाद भारत के टी20 टीम में वापसी हुई है. वो आईपीएल में फिट होकर वापस लौटे थे. लेकिन उनका आईपीएल कुछ खास नहीं गुजरा था. इसके बावजूद मंयक को टीम में शामिल किया गया है. वहीं हर्ष दुबे का चयन भी पहली बार टी20 स्क्वाड में हुआ था. इसके पहले भी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू कर चुके हैं. जबकि खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में हर्ष को खेलने का मौका नहीं मिला था.
जिम्बाब्वे दौरे पर कई सीनियर खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है. जिसमें अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन का नाम शामिल है. इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर इन खिलाड़ियों को जगह मिली थी. लेकिन इस सीरीज पर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने युवा प्लेयर्स को मौका दिया है.
ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)
भारत के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल
पहला टी20- 23 जुलाई, हरारे
दूसरा टी20- 25 जुलाई, हरारे
तीसरा टी20- 26 जुलाई, हरारे