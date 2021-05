क्रिकेट का खेल वैसे तो बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच प्रतिद्वंद्विता का है लेकिन अक्सर इसका पलड़ा बल्लेबाजों के पक्ष में झुका रहता है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) का भी कुछ ऐसा ही मानना है। मांजरेकर का कहना है कि फ्री हिट के नियम को क्रिकेट से हटाना देना चाहिए क्योंकि ये गेंदबाजों के लिए सही नहीं है।

हिंदुस्तान टाइम्स के अपने कॉलम में उन्होंने लिखा, “फ्री हिट एक और चीज है जिसे मैं हटाना चाहता हूं, ये गेंदबाजों पर बहुत अनुचित है। आज जब टीवी अंपायर नो बॉल की निगरानी कर रहा है, तो एक गेंदबाज को लाइन से केवल एक सेंटीमीटर होने पर कड़ी सजा दी जाती है।”

उन्होंने लिखा, “पहली बात तो गेंदबाज को एक अतिरिक्त गेंद डालनी होती है, बल्लेबाज उस नो बॉल पर आउट नहीं हो सकता है, और एक रन का जुर्माना भी है। इसके अलावा, बल्लेबाज को अगली गेंद पर एक फ्री हिट की पेशकश की जाती है जिसमें वो आउट नहीं हो सकता। जुर्माना सिर्फ ‘गलत’ अधिनियम के अनुरूप नहीं है। ये ऐसा है जैसे गेंदबाजों से नफरत करने वाले किसी ने ये नियम पेश किया गया था।”

Come on @sanjaymanjrekar ,free hit is a great marketing tool and has captured the imagination of all the fans.

Let’s add a free ball for the bowlers every time a batter leaves the non strikers end early, a wicket of that ball will reduce 10 runs of the bowlers analysis and total https://t.co/XdwrhHECnv

— Mask up and take your vaccine (@ashwinravi99) May 28, 2021