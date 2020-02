क्रिकेटर से कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर ने विराट कोहली की तुलना पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान से की है. मांजरेकर का कहना है कि विराट और इमरान में काफी समानताएं हैं और इमरान के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम भले ही हार की कगार पर होती थी, लेकिन वह मैच जीतने के नए रास्ते तलाशती थी.

ICC U19 World Cup 2020 : भारत-पाक मुकाबले में पूरे दिन आसमान में रहेगा बादलों का डेरा, बारिश डाल सकती है खलल

भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को माउंट माउंगावेई के बे ओवल मैदान पर खेले गए पांचवें और अंतिम टी-20 मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड को 7 रन से हराकर पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 5-0 से क्लीनस्वीप की.

India under Virat in NZ reminds me of Pakistan under Imran. Strong self belief as a team. Pakistan under Imran found different ways of winning matches, often from losing positions. That only happens when the self belief is strong.

