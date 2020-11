मांजरेकर ने पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन से हार्दिक-जडेजा को किया बाहर; भड़के फैंस

शुक्रवार को होने वाले वनडे मैच के साथ भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत होने वाली है और इसी से साथ क्रिकेट फैंस का उत्साह भी बढ़ रहा है। फैंस के साथ पूर्व क्रिकेटरों ने भी 27 नवंबर को सिडनी में होने वाले पहले वनडे मैच लिए अपनी पसंदीदा प्लेइंग इलेवन चुनी, जिनमें पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर भी शामिल हैं।

मांजरेकर ने ट्विटर अकाउंट पर पहले वनडे मैच के लिए चुनी अपनी प्लेइंग इलेवन की सूची पोस्ट की। उनकी इस प्लेइंग इलेवन में शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मनीष पांडे, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। वहीं तीसरे तेज गेंदबाज के लिए शार्दुल ठाकुर या नवदीप सैनी का नाम दिया है।

Here you go Vaibhav.. Based on the principle of playing specialists – 1- Shikhar 2- Mayank 3- Virat 4- Shreyas 5- Rahul 6- Manish 7- Shami 8- Kuldeep( Virat will pick Jadeja ) 9- Chahal 10- Bumrah 11- Shardul/ Saini https://t.co/vFgwF6XliF — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) November 26, 2020

हालांकि मांजरेकर की इस प्लेइंग इलेवन टीम इंडिया को दो प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा को जगह नहीं दी है। पूर्व क्रिकेटर ने एक बार फिर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और गेंदबाज को खिलाने के अपने विचार को सामने रखा है। जिससे फैंस सहमत नहीं दिखे।

मांजरेकर ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव को जगह दी है लेकिन उन्होंने उसके साथ ये लिखा है कि ‘विराट जडेजा को चुनेगा’। इस पर फैंस ने उन्हें काफी ट्रोल किया।

jadeja is beeter than kuldeep in all aspects. https://t.co/X4lSoAGrnI — karan chandra (@karanchandra17) November 26, 2020

“Virat will pick Jadeja” Like what? A sentence enough to for causing fan wars. https://t.co/TqN6D45HEU — Internet Umpire FC (@CertainSoul) November 26, 2020

Virat will pick Jadeja because you cannot have Shami batting at 7 in any form of cricket. Also, Hardik at #6 is one of the first names on the sheet. https://t.co/Mpa9ZdzBH1 — Aaditya Narayan (@AadityaN_28) November 26, 2020

Let’s talk on your team.. 1. Fragile middle order…almost tail after 4 wicket down…means no batsman will play freely after 35 overs to score big. 2. Jadeja is must player in Australia…reasons- there is no spin on tracks so one wrist spinner is Ok , but you need one mixed — Manoranjan(Manu) (@MANURAI1234) November 26, 2020

ये पहला मौका नहीं है इस भारतीय कमेंटेटर ने जडेजा को प्लेइंग इलेवन में जगह ना देने की बात कही है। 2019 विश्व कप के दौरान भी मांजरेकर ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि ‘टुकड़ों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के बजाय वो स्पेशलिस्ट गेंदबाजों/बल्लेबाजों को टीम में रखना पसंद करेंगे’।