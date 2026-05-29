माफी मांगो... इस खिलाड़ी की अनदेखी पर भड़के मांजरेकर, रोहित के सेलेक्शन पर उठाए सवाल

पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि सेलेक्टर्स ने एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा को चुना है, जिनके फिटनेस को लेकर सवाल है और वह फॉर्म में नहीं हैं.
Published On May 29, 2026, 06:26 PM IST
Last UpdatedMay 29, 2026, 06:26 PM IST
Sanjay Manjrekar
टीम इंडिया अगले महीने व्हाइट बॉल सीरीज के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी करेगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को चुना गया है. रोहित शर्मा का खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा. रोहित शर्मा के अफगानिस्तान सीरीज के लिए चुने जाने पर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने बीसीसीआई और सेलेक्टर्स पर निशाना साधा है.
मांजरेकर ने अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल की अनदेखी कर रोहित शर्मा को चुनने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कई तीखे सवाल भी पूछे हैं.
संजय मांजरेकर ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर उन्हें (सेलेक्टर्स) को मजबूर होकर रोहित शर्मा को चुनना पड़ा है, तो सबसे पहले उन्हें यशस्वी जायसवाल को फोन करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वह एक युवा खिलाड़ी है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने जायसवाल के अलावा साई सुदर्शन को भी टीम इंडिया में शामिल होने का दावेदार बताया.
मांजरेकर ने कहा कि यशस्वी जायसवाल ने अपनी पिछली वनडे इनिंग में 116 रन बनाए थे. वहीं साई सुदर्शन ने भारत के लिए खेलते हुए दो बार 50 प्लस का स्कोर किया है.
भारत के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि सेलेक्टर्स ने एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा को चुना है, जिनके फिटनेस को लेकर सवाल है और वह फॉर्म में नहीं हैं. मांजरेकर ने कहा कि मुझे समझाओ की इसके पीछे क्या लॉजिक है ?
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संजय मांजरेकर ने कहा है कि अगले साल वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है. वनडे वर्ल्ड कप 2027 को देखते हुए हमारे पास टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज हैं, जो इस रोल के लिए एकदम सही है, मगर फिर भी आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं और रोहित शर्मा की तरफ जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विराट कोहली के मामले में कुछ बात समझ में आती है, मगर रोहित शर्मा को लेकर ऐसा क्यों है.
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संजय मांजरेकर ने सेलेक्टर्स और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को अपने निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अजीत अगरकर को यह लगता है कि भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने का यह तरीका है. अगर आप रोहित और विराट पर इतना ज्यादा ध्यान देंगे और दूसरों की अनदेखी करेंगे तो एक समय आएगा जब आपको भारतीय क्रिकेट के भविष्य के बारे में सोचना होगा.
भारत और अफगानिस्तान की टीम 13 जून से तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने- सामने होंगे. दोनों देशों के बीच पहला वनडे 13 जून को धर्मशाला में, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में और तीसरा वनडे 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा.