'वह तीसरे और चौथे गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं', मांजरेकर ने बांधे कोहली की तारीफों के पुल

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है. रविवार, 31 मई को खेले गए फाइनल मैच में टीम ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2026 की ट्रॉफी पर कब्जा किया. फाइनल में विराट कोहली ने 42 गेंद पर 75 रन की पारी खेली. कोहली की पारी ने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की. पूरे सीजन में कोहली का प्रदर्शन अच्छा रहा. कोहली सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चोटी के पांच बल्लेबाजों में शामिल रहे. सीजन में कोहली ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उससे पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर भी प्रभावित नजर आए.

मांजरेकर ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आईपीएल 2026 में आक्रामण और निरंतरता के बीच बहुत सही संतुलन बनाया. कोहली सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में चौथे नंबर पर रहे. उन्होंने 16 पारियों में 56.25 के औसत से 675 रन बनाए. इसके साथ ही उनका स्ट्राइक-रेट भी प्रभावित करने वाला रहा. उन्होंने 165.84 का रहा. यह कोहली के लिए किसी भी आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रहा.

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कोहली ने आईपीएल बैटिंग में महारथ हासिल कर ली है

कोहली के टी20 क्रिकेट में इस बदले हुए रूप के बारे में मांजरेकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बात की. इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ‘इस वक्त, उन्हें इस टूर्नमेंट में बल्लेबाजी करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस तरह के टी20 क्रिकेट की बल्लेबाजी में महारथ हासिल कर ली है, जिसकी आईपीएल में आवश्यकता होती है.’

विराट कोहली के संतुलन के फैन हुए संजय मांजरेकर

कोहली ने इस पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक होकर बल्लेबाजी की लेकिन उनका औसत भी अच्छा रहा. इस पर मांजरेकर ने कहा, ‘इसका अर्थ यह है कि उन्हें पता है कि कैसे 150 से 160 के स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी करनी है. तो वह पहले छह ओवरों का फायदा उठाते हैं. अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी पावर गेम खोज ली है, जो सर्वश्रेष्ठ को हासिल करने के बारे में है. यह ऐसा है ऐसा लगता है कि जैसे तीसरे और चौथे गियर में हैं, वहीं अन्य बल्लेबाज 200 और 230 के स्ट्राइक-रेट से गेंद को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं. इस वजह से वे लोग गेंद को मिसहिट करते हैं. और उन्हें किस्मत के साथ की भी जरूरत होती है कि उनके कैच छूटें, और उसके बाद पारी में रंग आता है.’

मांजरेकर ने आगे कहा, ‘विराट कोहली सुनिश्चित करते हैं कि कोई मिस हिट न हो क्योंकि वह गेंद को इतनी अच्छी तरह हिट करते हैं कि वह बाउंड्री के पार पहुंच जाए. वह यह भी पक्का करते हैं कि उनकी तकनीक और संतुलन सही हो. बॉटम हैंड का काम इसमें काफी बढ़ जाता है.’

विराट कोहली की बैटिंग तेज पर कम जोखिम भरी

अपने आईपीएल करियर में ज्यादातर वक्त कोहली ने 130 के करीब के स्ट्राइक-रेट से ही बल्लेबाजी की है. आईपीएल में उनका कुल स्ट्राइक-रेट 134.79 का रहा है. लेकिन बीते तीन सीजन से कोहली का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा है. कोहली ने 2024 से 2026 के बीच कोहली का औसत स्ट्राइक-रेट 150 से ऊपर रहा है.

मांजरेकर इस बात से भी खुश हैं कि कोहली अब भी खुलकर खेल रहे हैं और छक्कों से ज्यादा चौके लगा रहे हैं. कोहली ने आईपीएल में छक्कों से लगभग तीन गुना ज्यादा चौके लगाए. आईपीएल 2026 में कोहली ने 25 छक्के और 73 चौके लगाए हैं.

कोहली के बारे में मांजरेकर ने आगे कहा, ‘बाउंड्री लगाते हुए कोहली छक्कों से ज्यादा चौके लगाते हैं. ठीक ऐसा वह अंतरराष्ट्रीय वाइट बॉल क्रिकेट में करते हैं. उन्होंने टी20 बैटिंग में महारथ हासिल कर ली है. मुझे नहीं लगता कि यह कोहली से जल्द जाने वाली है. वह अपनी फिटनेस के लिए काम करते रहेंगे. और उन्होंने मौजूदा दौर के स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी करते हुए अपना एक तरीका खोज लिया है. कोहली का यह फॉर्म अभी काफी वक्त रहने वाला है. और इस वजह से आरसीबी बहुत खुशकिस्मत रहेगी और एक तरह से (जीत की) बहुत हकदार भी रहेगी.’

कैसा रहा है कोहली का बीते दो सीजन में प्रदर्शन

आरसीबी की टीम लगातार दो बार चैंपियन बनी है. और दोनों बार कोहली टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. दोनों सीजन में मिलाकर उन्होंने 1332 रन बनाए हैं. इसमें 13 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी है. कोहली ने साल 2025 के आईपीएल में 657 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 73 रन रहा. उनका स्ट्राइक-रेट 144.71 का रहा. कोहली ने सीजन में 8 हाफ सेंचुरी लगाईं. वहीं 2026 के आईपीएल में कोहली ने 675 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 105 रन का रहा. उनका स्ट्राइक-रेट 165.84 का था. उन्होंने इस सीजन में 1 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी लगाईं.