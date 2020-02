भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) सोशल मीडिया पर हमेशा ही फैन्‍स के निशाने पर रहते हैं. फैन्‍स ही नहीं कई बार तो उन्‍हें पूर्व खिलाड़ियों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा है. मांजरेकर ने बताया कि वो कैस इन ट्रोल से डील करते हैं.

ट्विटर पर फैन्‍स के साथ सवाल जवाब सेशन के दौरान संजय मांजरेकर से पूछा गया था कि वो सोशल मीडिया ट्रोल का सामना किस प्रकार से करते हैं.

मांजरेकर ने जवाब देते हुए लिखा, “मेरे खिलाफ किए गए कमेंट्स को मैं नफरत भरा नहीं मानता हूं. ये फैन्‍स का क्रिकेट और खिलाड़ियों के प्रति अटूट लगाव है. खेल के प्रति ज्‍यादा लगाव के कारण ही फैन्‍स ज्‍यादा प्‍यार भरे व नफरत भरे कमेंट्स करते हैं. फैन्‍स का क्रिकेट के प्रति लगाव ही भारत में इस खेल को बिलियन डॉलर का व्‍यवसाय बनाता है.”

I don’t see that as hate at all. It’s the unbounded passion that fans have for the game & it’s players. So you get your fair share of excessive love & hate too. This passion, don’t forget, also makes Indian cricket a billion dollar industry in which people like me make a living. https://t.co/FqsI6yfZ4k

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) February 19, 2020