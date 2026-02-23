add cricketcountry as a Preferred Source
  • IND vs SA: मांजरेकर ने बताईं टीम इंडिया की 3 बड़ी परेशानियां और उनका इलाज, क्या सूर्या-गंभीर करेंगे गौर!

T20 World Cup 2026, IND vs SA: संजय मांजरेकर ने बताईं टीम इंडिया की 3 बड़ी परेशानियां और उनका इलाज, क्या सूर्या-गंभीर करेंगे गौर!

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 23, 2026 10:20 AM IST

संजय मांजरेकर ने भारत की क्या खामियां दिखाईं

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 के अपने पहले मैच में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए मैच में भारत 76 रन से हारा. इस बड़ी हार के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी, रणनीति और अप्रोच पर सवाल उठ रहे हैं. भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया की इस करारी हार के बाद तीन सुझाव दिए हैं.

साउथ अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने 35 गेंद पर 63, डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 गेंदपर 45 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 24 गेंद पर 44 रन की पारी खेली. इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट पर 187 रन बनाए. इसके जवाब में भारत सिर्फ 111 के स्कोर पर ऑल आउट हो गया. साउथ अफ्रीका के लिए मार्को यानसन ने चार और केशव महाराज ने तीन विकेट लिए.

‘विनम्र बनिए और स्वीकार कीजिए’

संजय मांजरेकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर कहा, ‘भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी हार मिली है. तो भारत एक पहली मजबूत टीम के खिलाफ खेला, और असल में टीम इंडिया ने उनका सामना अच्छी तरह नहीं किया. लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘तो साउथ अफ्रीका ने किया उसे हमें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और विपक्षी टीम का सम्मान करना चाहिए. और एक तरह से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें सुधार के तीन क्षेत्र दिखाए जिन पर हम अब भी काम कर सकते हैं और फाइनल राउंड्स में जा सकते हैं. और उम्मीद करते हैं कि टाइटल भी जीत सकें.’

मांजरेकर ने जिन तीन क्षेत्रों में सुधार की बात कही उनमें स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी को आ रही समस्याएं. पेसर्स के खिलाफ स्लोअर गेंदों पर परेशानी और एक अन्य कुलदीप यादव जैसे विकेट लेने वाले गेंदबाज की कमी.

स्पिनर्स के खिलाफ भारत की परेशानी

संजय मांजरेकर ने कहा कि सबसे पहला कारण शायद सबको पता है, ‘भारत स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष कर रहा है. तो आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे? बल्लेबाजी क्रम को इस हिसाब से तय कीजिए कि स्पिनर्स के खिलाफ नेचुरल तौर पर अच्छे बल्लेबाज ऊपर बैटिंग करें और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी जो स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वे थोड़ा नीचे आ सकते हैं.’

स्लोअर बॉलिंग पर परेशानी

मांजरेकर यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा, ‘एक और चीज जो हमने इस मैच में देखी कि जब पेसर्स भी गेंद की रफ्तार कम कर रहे थे तो भारतीय बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि स्लोअर बॉल के सामने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे थे.’ इसके अलावा मांजरेकर ने अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘थ्रोडाउन करने वाले व्यक्ति को भारत को कई स्लो गेंद फेंकनी चाहिए.’

गेंदबाजी को मजबूत किया जाए, कुलदीप को मिले मौका

मांजरेकर ने एक और बात कही. उन्होंने कहा, ‘एक समस्या ऐसी है जिसे दूर करना ज्यादा आसान है. बल्लेबाजी काम नहीं कर रही है. और बल्लेबाजी क्रम की गहराई बढ़ाने के बजाय इसे दूर करने का एक और तरीका है. वह यह है कि गेंदबाजी को मजबूत बनाया जाए. तो कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया जाए. वरुण का एक बुरा दिन हो सकता है, जैसा आज हुआ. तो अगर कुलदीप यादव आज खेले होते तो कौन जानता है कि डेविड मिलर के खिलाफ भारत को उस वक्त एक विकेट मिल जाता. तो भारत यह बदलाव कर सकता है. यह प्रभावी है. और यह बल्लेबाजों को स्पिनर्स के खिलाफ बेहतर करने जैसी कठिन चुनौतियों के मुकाबले आसान है.’

मांजरेकर ने कहा कि ये तीन बड़ी समस्याएं हैं जिन पर अगर भारत काम कर ले तो अब भी वह टूर्नामेंट में आगे जा सकता है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

