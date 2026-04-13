हर दिन आपका नहीं…', GT के खिलाफ हार के बाद इमोशनल हुए संजीव गोयनका

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IPL 2026: 'हर दिन आपका नहीं…', गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार के बाद LSG के मालिक संजीव गोयनका का इमोशनल पोस्ट
लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम यह चार मैचों में दूसरी हार थी. टीम की बल्लेबाज गुजरात टाइटंस के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाई. इस हार के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका ने इमोशनल पोस्ट किया.
रविवार 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स को गुजरात टाइटंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मुकाबले में लखनऊ की टीम को सात विकेट से हार मिली. इस हार के बाद फ्रैंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा.
लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की यह चार मैचों में दूसरी हार थी. वह पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम ने भी दो ही मैच जीते हैं लेकिन वह पांचवें स्थान पर है. लखनऊ की टीम की इस हार के बाद गोयनका ने इंस्टााग्राम पर टीम की तस्वीर साझा की और लिखा, ‘हर दिन आपका नहीं होता, यही खेल है. लेकिन जो चीज निरंतर बनी रहती है वह है आपका जज्बा, प्रयास और बेहतर करने की आपकी भूख. आज हमारा दिन नहीं था. कल इसे सही करने का मौका होगा. हम और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे.’
स्कोरकार्ड- लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस
लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी रही असफल
मैच की बात करें तो रविवार को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 विकेट खोकर 164 रन बनाए. टीम ने 14 के स्कोर पर मिचेल मार्श (11) का विकेट खो दिया था. यहां से एडेन मार्करम ने कप्तान ऋषभ पंत के साथ दूसरे विकेट के लिए 16 गेंदों में 31 रन जोड़े. पंत 11 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद मार्करम ने आयुष बडोनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 24 रन जोड़े.
बडोनी 9 रन, जबकि मार्करम 21 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद निकोलस पूरन ने अब्दुल समद के साथ पांचवें विकेट के लिए 37 गेंदों में 35 रन जुटाए. पूरन ने टीम के खाते में 19 रन का योगदान दिया, जबकि समद और मुकुल चौधरी ने 18-18 रन जुटाए. गुजरात टाइटंस के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 28 रन देकर 4 विकेट और अशोक शर्मा ने 2 विकेट लिए. कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट हासिल किया.
IPL 2026 का पूरा पॉइंट्स टेबल
|रैंकिंग
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|पॉइंट्स
|नेट रनरेट
|1
|राजस्थान रॉयल्स
|4
|4
|0
|0
|8
|+2.055
|2
|पंजाब किंग्स
|4
|3
|0
|1
|7
|+0.720
|3
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|4
|3
|1
|0
|6
|+1.148
|4
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|2
|2
|0
|4
|+0.322
|5
|गुजरात टाइटंस
|4
|2
|2
|0
|4
|+0.029
|6
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|4
|2
|2
|0
|4
|-0.427
|7
|सनराइजर्स हैदराबाद
|4
|1
|3
|0
|2
|-0.024
|8
|मुंबई इंडियंस
|4
|1
|3
|0
|2
|-0.772
|9
|चेन्नई सुपर किंग्स
|4
|1
|3
|0
|2
|-1.532
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|4
|0
|3
|1
|1
|-1.315
गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल और जोस बटलर की हाफ सेंचुरी
इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 18.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. सलामी जोड़ी के रूप में साई सुदर्शन ने कप्तान शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी की.
सुदर्शन 14 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद जोस बटलर ने गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 58 गेंदों में 84 रन की साझेदारी की. गिल 40 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 56 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बटलर ने 37 गेंदों में 11 चौकों के साथ 60 रन जुटाए.
टीम ने 135 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. यहां से वाशिंगटन सुंदर (नाबाद 21) ने राहुल तेवतिया (नाबाद 10) के साथ चौथे विकेट के लिए 18 गेंदों में 30 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 8 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई. विपक्षी खेमे से मोहम्मद सिराज, प्रिंस यादव और दिग्वेश राठी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.