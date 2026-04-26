IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Sanju Samson breaks MS Dhoni Suresh raina Kl rahul record with 5000 ipl runs

महज 11 रन की पारी... संजू सैमसन ने तोड़ा धोनी, रैना और राहुल का रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 15 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 11 रन बनाए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 26, 2026, 04:21 PM IST

Published On Apr 26, 2026, 04:21 PM IST

Last UpdatedApr 26, 2026, 04:21 PM IST

Sanju Samson

Sanju Samson

Sanju Samson records: आईपीएल 2026 में रविवार को चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला खामोश रहा. संजू सैमसन सिर्फ 11 रन की पारी खेल सके, हालांकि इस छोटी सी पारी के बाद भी सैमसन ने महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिया.

संजू सैमसन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 15 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 11 रन बनाए. कगिसो रबाडा की गेंद पर वह विकेट के पीछे जोस बटलर को कैच थमा बैठे. इस मैच में तीन रन बनाते ही संजू सैमसन ने आईपीएल में पांच हजार रन पूरे कर लिए. वह आईपीएल में पांच हजार रन बनाने वाले दसवें और आठवें भारतीय बल्लेबाज बने हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सैमसन ने तोड़ा धोनी- रैना का रिकॉर्ड

सैमसन ने आईपीएल में 3555 बॉल में पांच हजार रन बनाने का कारनामा किया है. वह आईपीएल में गेंद से हिसाब से सबसे तेज पांच हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. एबी डिविलियर्स इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने 3288 बॉल में पांच हजार रन बनाए थे, वहीं डेविड वॉर्नर (3554 बॉल) का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.

संजू सैमसन ने महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल और सुरेश रैना के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. सुरेश रैना के नाम 3620 बॉल, केएल राहुल के नाम 3688 बॉल और महेंद्र सिंह धोनी के नाम 3691 बॉल में आईपीएल में पांच हजार रन बनाने का रिकॉर्ड है.

गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही टीमों में एक-एक बदलाव हुआ है.

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह

इम्पैक्ट सब- सरफराज खान, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैथ्यू शॉर्ट

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार

इम्पैक्ट सब- राहुल तेवतिया, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, कुलवंत खेजरोलिया, निशांत सिंधु

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

Live Score CSK vs GT, IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स vs गुजरात टाइटंस, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Live Score CSK vs GT, IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स vs गुजरात टाइटंस, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स
IPL 2026 Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Match Preview at Eden Gardens Head-to-Head

IPL 2026 Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Match Preview at Eden Gardens Head-to-Head
IPL 2026: Chennai Super Kings vs Gujarat Titans, Predicted 11 at MA Chidambaram Stadium

IPL 2026: Chennai Super Kings vs Gujarat Titans, Predicted 11 at MA Chidambaram Stadium
IPL 2026 After Virat Kohli Shreyas Iyer deserved to have tag of chase master says Irfan Pathan After PBKS beat Delhi Capitals

IPL 2026 After Virat Kohli Shreyas Iyer deserved to have tag of chase master says Irfan Pathan After PBKS beat Delhi Capitals

Latest News

csk-toss

Live Score CSK vs GT, IPL 2026: सरफराज खान खाता भी नहीं खोल सके, चेन्नई को तीसरा झटका
kkr-vs-gt-head-to-head

IPL 2026: LSG से हिसाब चुकता करने उतरेगी KKR, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
csk-vs-gt-11

IPL 2026: CSK vs GT, क्या महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, प्लेइंग इलेवन में किसे मिलेगी जगह?
shreyas-iyer-chase-master

कोहली के बाद श्रेयस अय्यर हैं चेज मास्टर, इरफान और कैफ हुए सरपंच के फैन
pat-cummins-vaibhav-sooryavanshi

IPL 2026: 'मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी', वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए पैट कमिंस
vaibhav-sooryavanshi-100-record

RR हारी पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शतक के साथ रचे 11 कीर्तिमान

Editor's Pick

IPL 2026 We Deserved to lose says Axar Patel After Delhi Capitals Dropped 6 catches Against Punjab Kings

दिल्ली कैपिटल्स ने छोड़े 6 कैच, अक्षर पटेल बोले, 'हारना डिजर्व करते हैं'
IPL 2026 DC vs PBKS Karun Nair Dropped Shreyas Iyer Twice became villain of Delhi’s Defeat against Punjab Kings

नायर बने दिल्ली की हार के खलनायक, एक नहीं दो बार गंवाया हाथ में आया मैच
IPL 2026 WATCH Delhi Capitals Batter Nitish Rana Hits 28 Runs in Xavier Bartlett Over Against Punjab Kings

6, 4, 4, 4,4,6... दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स को धुआं-धुआं कर दिया
These 7 Players Can make his Debut for India Just After IPL 2026 number 6 Will Surprise you

IPL के बाद ये 7 खिलाड़ी बना सकते हैं टीम इंडिया में जगह, नंबर 6 आपको करेगा हैरान
IPL 2026 Virat Kohli said his Partnership With Devdutt Padikkal was Game Changer Against Gujarat Titans

IPL 2026: विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ किसे बताया गेम-चेंजर
IPL 2026 Only Vaibhav Sooryavanshi and Yashasvi Jaiswal a lone can not help Rajasthan Royals Cause There 3 other batter should take Responsibility

वैभव और जायसवाल के भरोसे ही नहीं होगा RR का काम, इन्हें भी उठानी होगी जिम्मेदारी