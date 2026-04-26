महज 11 रन की पारी... संजू सैमसन ने तोड़ा धोनी, रैना और राहुल का रिकॉर्ड

Sanju Samson records: आईपीएल 2026 में रविवार को चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला खामोश रहा. संजू सैमसन सिर्फ 11 रन की पारी खेल सके, हालांकि इस छोटी सी पारी के बाद भी सैमसन ने महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिया.

संजू सैमसन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 15 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 11 रन बनाए. कगिसो रबाडा की गेंद पर वह विकेट के पीछे जोस बटलर को कैच थमा बैठे. इस मैच में तीन रन बनाते ही संजू सैमसन ने आईपीएल में पांच हजार रन पूरे कर लिए. वह आईपीएल में पांच हजार रन बनाने वाले दसवें और आठवें भारतीय बल्लेबाज बने हैं.

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सैमसन ने तोड़ा धोनी- रैना का रिकॉर्ड

सैमसन ने आईपीएल में 3555 बॉल में पांच हजार रन बनाने का कारनामा किया है. वह आईपीएल में गेंद से हिसाब से सबसे तेज पांच हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. एबी डिविलियर्स इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने 3288 बॉल में पांच हजार रन बनाए थे, वहीं डेविड वॉर्नर (3554 बॉल) का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.

संजू सैमसन ने महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल और सुरेश रैना के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. सुरेश रैना के नाम 3620 बॉल, केएल राहुल के नाम 3688 बॉल और महेंद्र सिंह धोनी के नाम 3691 बॉल में आईपीएल में पांच हजार रन बनाने का रिकॉर्ड है.

गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही टीमों में एक-एक बदलाव हुआ है.

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह

इम्पैक्ट सब- सरफराज खान, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैथ्यू शॉर्ट

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार

इम्पैक्ट सब- राहुल तेवतिया, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, कुलवंत खेजरोलिया, निशांत सिंधु