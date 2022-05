बीसीसीआई (BCCI) ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टी20 स्क्वाड का ऐलान किया है तो ज्यादातर फैंस और समीक्षक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) का नाम स्क्वाड से नदारद देख बेहद हैरान हुए.

इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की सफल कप्तानी कर रहे सैमसन ने टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया है. इसके अलावा बल्लेबाजी की बात करें तो सैमसन ने शीर्ष क्रम में खेलते हुए 150.36 की शानदार स्ट्राइक रेट से 421 रन बनाए. लेकिन ये प्रदर्शन भी टीम इंडिया में उनकी जगह पक्की करने में नाकाम रहा और फैंस इसके पीछे का कारण नहीं समझ पा रहे हैं.

कोलकाता की ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले क्वालिफायर मैच में राजस्थान के कप्तान सैमसन ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेलते हुए 26 गेंदो पर पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 180.77 की स्ट्राइक रेट पर 47 रन बनाए.

हालांकि सैमसन अर्धशतक पूरा करने में नाकाम रहे लेकिन उन्होंने आईपीएल 2022 में अपने 400 रन पूरे कर लिए. साथ ही बोर्ड के चयनकर्ताओं को याद दिलाया कि क्यों वो टी20 फॉर्मेट के एक बेहद प्रभावशाली बल्लेबाज हैं.

सैमसन की ये पारी केवल इसलिए खास नहीं है कि ये एक प्लेऑफ मैच में आई है बल्कि इसलिए भी है क्योंकि भारतीय टी20 टीम के ऐलान के बाद वो पहली बार मैदान पर उतरे हैं.

Unpopular Opinion: Be it game, be it temperament, be it maturity, Sanju Samson is way better than Rishabh Pant. Specially in limited overs.

Sanju Samson is best No 3 batsman in T20 right now. His game sense is elite. High impact player, plays for the team, knows his role and also can play both Spin and Fast, can hit in every area of ground all kinds of shots. Mostly his innings is the difference. Match winner

— Krishna (@pattrickbatsman) May 24, 2022