संजू सैमसन को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने पर भड़के फैंस, कहा- खिलाड़ी का करियर बर्बाद मत करो

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम में दो बदलाव किया गया है. संजू सैमसन और शार्दुल ठाकुर की जगह दीपक हूडा और दीपक चाहर को टीम में जगह दी गई है. संजू सैमसन को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने पर एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा. सोशल मीडिया यूजर्स ने बीसीसीआई को टारगेट करते हुए लिखा कि इस खिलाड़ी का करियर बर्बाद मत करो.

बता दें कि पहले वनडे मैच में संजू सैमसन ने 36 रन की पारी खेली थी, उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की थी. इसके बाद भी उन्हें प्लेइंग-11 में जगह नहीं दी गई है. वहीं लगातार फ्लॉप हो रहे पंत को मौका दिया जा रहा है, जिसको लेकर भी सोशल मीडिया फैंस में नाराजगी है. इससे पहले टी-20 सीरीज में भी संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया है. सोशल मीडिया यूजर्स बीसीसीआई पर हमला बोल रहे हैं. यूजर्स का यह भी कहना है कि अगर सैमसन को नहीं खिलाना है तो उन्हें टीम में ही मत रखो, उन्हें बार-बार अपमानित क्यों किया जा रहा है.

यहां देखें यूजर्स की प्रतिक्रिया:

Sanju Samson is not part of playing 11 (2nd ODI INDvsNZ) but Pant is wow! How to destroy the career of a player learn from BCCI#INDvsNZ #SanjuSamson #Rishabpant — Satyam (@Satyamtweets22) November 27, 2022

#SanjuSamson is dropped in one game in overseas condition. Last game was average of Sanju but how a player can proved himself entirely in just one game.i am speechless ??? pic.twitter.com/N8Nh2Q08nm — Chetan Choudhary ?????? (@ChetanC75495924) November 27, 2022

Cricket craze gonna end here. Thanks to BCCI. from viru, yuvi to msd to sanju samson. Sanju is a victim of favourism running in bcci. Until it is stopped, I won’t be watching any matches of team india. Replacing inform batsman is ridiculous. No more tweets??? #SanjuSamson pic.twitter.com/cCfxMz8uMX — ADARSH J S (@never_give_u_p_) November 27, 2022

Why pant is preffered over sanju after such a long failure why no called greats GOATS are talking about this i just cant understand #SanjuSamson — vivek Anand (@anand_viv) November 27, 2022

What is happening? Sanju Samson has now been dropped again. Is this joke?#SanjuSamson #RishabhPant — Raju Jangid (@imRJangid) November 27, 2022