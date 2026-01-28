This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND vs NZ: फिर नहीं चले संजू सैमसन, इस कीवी गेंदबाज के सामने हर बार हुए हैं शिकार
संजू सैमसन लगातार आलोचकों के निशाने पर थे. लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके. हालांकि वह सेट हो चुके थे और टीम को उनकी बड़ी पारी की जरूरत भी थी.
संजू सैमसन के लिए आज मौका था. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले तीन मैचों में वह बहुत सस्ते में आउट हो गए थे. पहले मैच में 10 और दूसरे मैच में वह सिर्फ छह रन बनाकर आउट हो गए. और गुवाहाटी में खेले सीरीज के तीसरे मैच में वह तो खाता भी नहीं खोल पाए. ऐसे में 28 जनवरी, बुधवार को विशाखापत्तनम में खेले जा रहे सीरीज के चौथे मैच में उन पर काफी दबाव था. और दाएं हाथ के इस विकेटकीपर के पास अवसर था कि वह लय हासिल कर लें. टीम इंडिया के दो विकेट जल्दी गिर गए थे. और सैमसन कुछ सेट भी हो गए थे. लेकिन वह सेट होने के बाद बोल्ड हो गए.
भारतीय पारी के सातवें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर गेंदबाजी कर रहे थे. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अपने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को कामयाबी दिला दी. संजू सैमसन 15 गेंद पर 24 रन बनाने के बाद आउट हो गए. सैमसन ने 3 चौके और एक छक्का लगाया. ऐसे वक्त पर लग रहा था कि भारत, जिसने अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार के विकेट जल्दी खो दिए थे, सैमसन और रिंकू सिंह की साझेदारी से संभल रहा है. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.
राउंड द विकेट से फेंकी गई इस गेंद की रफ्तार 95.3 किलोमीटर प्रति घंटा था. यह गेंद मिडल-स्टंप पर पिच हुई. सैमसन ने जगह बनाई और गेंद को ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश की. लेकिन वह इसमें पूरी तरह से असफल रहे. गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छकाते हुए विकेटों से जा लगी. सैमसन भी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. डग-आउट में बैठे हुए भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी साफ तौर पर निराश थे.
हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब सैंटनर ने संजू सैमसन को शिकार बनाया हो. सैंटनर और सैमसन का टी20 मैचों में तीन बार सामना हुआ है. और इनमें सैंटनर की फेंकी 10 गेंदों पर सैमसन सिर्फ दो ही रन बना सके हैं. और तीनों ही बार उन्होंने सैमसन को शिकार बनाया है.
इससे पहले मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड को टिम सिफर्ट और डेवॉन कॉन्वे की शतकीय ओपनिंग साझेदारी की मदद से 20 ओवरों में सात विकेट पर 215 रन का स्कोर बनाया. भारत ने पहले तीन मैच जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया था.