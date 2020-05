भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahender Singh Dhoni) को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेले हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं. धोनी आखिरी बार पिछले साल जुलाई में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में दिखे थे. इसके बाद से वह ब्रेक के तहत टीम इंडिया से दूर हैं. टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) ने धोनी को हीरो बताया और कहा कि माही की कॉपी करना मुश्किल है.

‘भारत के सबसे महान कप्तान हैं धोनी’

सैमसन ने धोनी से संबंधित एक घटना को याद करते हुए उन्हें अब तक का भारत का सबसे महान कप्तान बताया है. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा ट्विटर पर शेयर एक वीडियो में सैमसन ने कहा, ‘वह झारखंड से आए और भारत के सबसे महान कप्तान बन गए. जब भी मैं धोनी के बारे में बात करता हूं तो बहुत भावुक हो जाता हूं.’

उन्होंने कहा, ‘आप उनके खेल को फॉलो करते हैं और फिर उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप असफल हो जाते हैं. आप उन्हें कॉपी नहीं कर सकते.’

सैमसन ने माही को उस कहानी के बारे में अब तक नहीं बताया है

सैमसन ने खुलासा किया कि उन्होंने अब तक इस कहानी के बारे में उन्हें नहीं बताया है, लेकिन जल्द ही वह ऐसा करने की योजना बना रहे है.

बकौल सैमसन, ‘मैंने वास्तव में उन्हें अपने सपने में देखा था जहां माही भाई टीम के कप्तान थे और वह मैदान पर फील्ड सजा रहे थे. मैं स्लिप में खड़ा था और उन्होंने मुझसे कहा ‘संजू वहां जा’. इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया और फिर मैंने सोचा कि मेरा सपना कैसे पूरा होगा.’

