तीन मैचों में सिर्फ 16 रन, आठ का साधारण औसत, आखिर कब तक मिलेगा सैमसन को मौका ?

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में वह पहली बॉल पर ही आउट हो गए. वह तेज गेंदबाजों के आगे लगातार सरेंडर करते दिखे हैं.

Sanju Samson

Sanju Samson Golden Duck: भारत और न्यूजीलैंड की टीम रविवार को तीसरे मैच में आमने-सामने हुई. इस मैच में फैंस की नजरें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर थी, जो इस सीरीज में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मगर उनका एक बल्ला एक बार फिर खामोश रहा. सैमसन इस मैच में गोल्डन डक का शिकार हुए. इस प्रदर्शन के बाद संजू सैमसन की टीम में जगह को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में संजू सैमसन का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा है. नागपुर में पहले मैच में उन्होंने 10 रन की पारी खेली थी, वहीं रायपुर में वह सिर्फ छह रन बना सके. तीसरे मैच में वह खाता नहीं खोल सके. तीन मैचों में उन्होंने आठ की साधारण औसत और 123.08 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 16 रन बनाए हैं.

पहली बॉल पर ही आउट हुए सैमसन

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में वह पहली बॉल पर ही आउट हो गए. मैट हेनरी की पहली गेंद जो मिडिल-लेग पर लेंथ गेंद थी, उसको सैमसन फ्लिक करने गए थे, लेकिन उन्होंने गेंद की लाइन को मिस किया और क्लीन बोल्ड हो गए.

तेज गेंदबाजों के आगे सैमसन का सरेंडर

केरल का यह विकेटकीपर बल्लेबाज बतौर ओपनर वापसी करने के बाद अभी तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है. ऐसे में यह सीरीज उनके लिए निर्णायक साबित हो सकती है. तेज गेंदबाजों के सामने उनकी कमजोरी एक बार फिर उजागर हो गई है. इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान वह तेज गेंदबाजों के हाथों पांच बार सस्ते में आउट हो गए, इसमें जोफ्रा आर्चर के हाथों लगातार तीन बार आउट होना भी शामिल है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन मैच में वह केवल 10, 06 और 00 रन ही बना सके और उन्हें काइल जैमीसन ने एक बार और मैट हेनरी ने दो बार आउट किया.

आखिर कब तक मिलेगा मौका ?

संजू सैमसन के खराब प्रदर्शन के बाद अब उन्हें टीम में रखने को लेकर सवाल शुरू हो गए हैं. ईशान किशन ने जिस तरह से वापसी के बाद दमदार प्रदर्शन किया है, उसने संजू सैमसन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. ईशान किशन ने दूसरे टी-20 मैच में 32 बॉल में 76 रन की पारी खेली थी, वहीं तीसरे टी-20 मैच में उन्होंने 13 बॉल में 28 रन की पारी खेली. सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं.

Sanju Samson (2015-2026) , Happy Retirement pic.twitter.com/kDSDurd7pm — Chinmay Shah (@chinmayshah28) January 25, 2026

🚨 Sanju Samson in his last 14 T20i innings:



26(20), 5(7), 3(6), 1(3), 16(7), 56(45), 13(17), 39(23), 24(21), 2(4), 37(22), 10(7), 6(5), 0(1)



– 17 Average,

– 126 SR,

– 9/14 innings comes as an opener

– Only fifty came vs oman at 3.



– BCCI should remove him from the squad ASAP! pic.twitter.com/myfB1Zxvw4 TRENDING NOW January 25, 2026

न्यूजीलैंड के साथ पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है. तिलक वर्मा की वापसी को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है, ऐसे में संजू सैमसन को इस सीरीज में दो और मैच मिल सकते हैं. अगर वहां वह प्रभावित नहीं कर सके, तो उनका टी-20 वर्ल्ड कप के प्लेइंग-11 से बाहर होना तय है.