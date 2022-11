भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेमिल्टन में दूसरे वनडे मुकाबला बारिश के कारण महज 12.5 ओवरों के बाद रद्द करना पड़ा। इस मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एक बार फिर संजू सैमसन को जगह नहीं मिल पाई जिससे फैंस काफी नाराज हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली।

इस मैच में बारिश ने जमकर व्यवधान डाला। भारत ने जब 4.5 ओवर में बिना विकेट खोए 22 रन बनाए थे तब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। इसके बाद चार घंटे तक मैच शुरु नहीं हो सका और फिर मैच को 29-29 ओवर का कर दिया गया।

इससे पहले जब बारिश मैदान पर दस्तक दी तो संजू सैमसन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा न होने के बावजूद ग्राउंड की तरफ दौड़ पड़े। दरअसल, संजू सैमसन ने बारिश के बीच मैदान को कवर करने के लिए ग्राउंड स्टॉफ की मदद करने के लिए ये दौड़ लगाई थी। इस दौरान संजू ग्राउंड स्टाफ के साथ कवर का एक कोना पकड़े नजर आए। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

Sanju Samson helping ground staff during rain in Hamilton – What a guy, he is pure soul, so humble. pic.twitter.com/ppPd5uBcJt

