संजू सैमसन बने संकटमोचक, भारत को दिलाई धमाकेदार जीत, ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

संजू सैमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ फॉर्म में लौटे और शानदार पारी खेली. उन्होंने 97 रन की नाबाद पारी में 12 चौके और 04 छक्के लगाए.

Sanju Samson

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आखिरकार फॉर्म में लौटे. वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में संजू सैमसन ने शानदार वापसी की. उन्होंने इस मैच में ना सिर्फ धमाकेदार बल्लेबाजी की, वहीं कई बड़े रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त कर दिए. उनकी इस पारी से भारत ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. भारत का अब पांच मार्च को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा. भारतीय टीम ने पिछले छह टी-20 वर्ल्ड कप में से पांच बार फाइनल में जगह बनाई है.

संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में 50 बॉल में 97 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 12 चौके और चार छक्के लगाए. भारतीय टीम ने विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का विकेट जल्दी गंवा दिया था, मगर संजू सैमसन ने एक छोर अकेले संभाले रखा और मैच विनिंग पारी खेली. उन्होंने सूर्य कुमार के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की और तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के साथ भी महत्वपूर्ण रन जोड़े और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही वापस लौटे. संजू सैमसन ने इस पारी से बड़ा रिकॉर्ड बनाया है.

बतौर विकेटकीपर ऐसा करने वाले पहले भारतीय

डेज़िग्नेटेड विकेटकीपर-बैटर के तौर पर संजू सैमसन ने T20I में छठा 50 प्लस स्कोर बनाया. वह अब टी-20 फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले विकेटकीपर-बैटर की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं. ईशान किशन का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. इशान किशन ने डेज़िग्नेटेड विकेटकीपर-बैटर के तौर पर भारत के लिए पांच बार 50 प्लस का आंकड़ा पार किया है, जबकि केएल राहुल ने T20I मैचों में भारत के लिए तीन हाफ-सेंचुरी लगाई है.

संजू सैमसन ने तोड़ा रोहित- विराट का रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 97 रन की नाबाद पारी खेली. यह भारतीय बल्लेबाज का टी-20 वर्ल्ड कप में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर हैं. उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा. रोहित शर्मा के नाम 92 रन और विराट कोहली के नाम 89 रन बनाने का रिकॉर्ड था. सुरेश रैना 101 रन के साथ टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं.

T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

101 सुरेश रैना बनाम SA ग्रोस आइलेट 2010

97*संजू सैमसन बनाम WI ईडन गार्डन्स 2026

92 रोहित शर्मा बनाम AUS ग्रोस आइलेट 2024

89*विराट कोहली बनाम WI वानखेड़े 2016

84*सूर्यकुमार यादव बनाम USA वानखेड़े 2026

सैमसन ने रन चेज में खेली सबसे बड़ी पारी

संजू सैमसन ने भारत के लिए चेज करते हुए सबसे बड़ी पारी खेली है. संजू सैमसन ने विराट कोहली (82) जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ दिया.

