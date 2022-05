अहमदाबाद: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के फाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) दूसरे क्वॉलिफायर में उसने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सात विकेट से मात दी। इस जीत के बाद सैमसन काफी खुश नजर आए और उन्होंने जोस बटलर की दिल खोलकर तारीफ की। बटलर ने 106 रन की नाबाद पारी खेली।

फाइनल में राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ होगा, जिसने पहले क्वॉलिफायर में उसे हराया था।

सैमसन ने मैच के बाद कहा, ‘आईपीएल में हम उछाल भरी पिचों पर खेलने के आदी हो गये हैं। यह लंबा टूर्नामेंट है जिसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। विकेट से पहले तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी। उछाल अच्छा था।’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन हमारे तेज गेंदबाजों ने वास्तव में काफी अच्छी गेंदबाजी की। ’ बटलर की पारी पर उन्होंने कहा, ‘हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जोस (बटलर) है।’

बटलर को ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया जिन्होंने चौथा शतक जड़ने के साथ सत्र में 800 रन भी पूरे किये। उन्होंने कहा, ‘मैं इस सत्र में बहुत कम उम्मीदों के साथ आया था लेकिन काफी ऊर्जा से भरा था। फाइनल में पहुंचकर काफी रोमांचित हूं।’

You never run out of runs, but we’re running out of words. ??#RoyalsFamily | #HallaBol | #RRvRCB pic.twitter.com/2Xe3JUtwMr

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 27, 2022